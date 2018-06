Carmen Lomana se abrió en canal este domingo con Risto Mejide en Chester (Cuatro) al recordar la muerte de su marido, el empresario chileno Guillermo Capdevilla, en 1999.

Después de 24 años de relación, un accidente de tráfico en Navarra acabó con su vida a los 51 años. Mejide le preguntó por cómo vivió aquella tragedia y Lomana abandonó su habitual frivolidad y explicó que aquello ocurrió cuando la pareja atravesaba el mayor momento de felicidad de su vida.

"Por eso hay que vivir la vida como si no hubiera un futuro, cada día", reflexionó con melancolía.

Acababan de volver de un viaje en Chile y durante aquellos días Lomana fue consciente de lo felices que eran. "Vivimos un momento maravilloso, estábamos como en una burbuja", afirmó.

Un día su marido se marchó a una reunión en Navarra de la que no volvió. Aquella tarde, cuando la Policía Foral de Navarra la localizó, le pidieron que acudiese al hospital enseguida. No podían contarle lo que había ocurrido pero le avanzaron que era grave.

De camino en el taxi se temió lo peor; sin embargo, al ver a su marido se alegró porque tenía buen aspecto. "Solo tenía la cabeza vendada. No tenía nada roto, estaba monotorizado... Entonces lo abracé muchísimo y empecé a acariciarle, a decirle 'Willy ya estoy aquí, no te preocupes, que todo va a salir bien, que te has dado una torta con el coche", contó.

Pero cuando llegó el médico le reveló que estaba muerto, que tenía muerte cerebral. Cuando se lo llevaron Lomana recuerda que se desmayó.

Una vez en el tanatorio le dejaron pasar a verle y estando a solas sintió que quería irse con él. "¿Y sabes lo que hice? Yo quería darle algo mío y me quité el suti, el sujetador, y se lo metí en el sudario. Fue una manera de darle algo mío muy pegado a mí", confesó.

Puedes ver el vídeo completo pinchando aquí.