La respuesta perfecta de Georgina Rodríguez sobre su tripa y los rumores de embarazo

Georgina Rodríguez, modelo y pareja de Cristiano Ronaldo, no desfiló pero aún así fue la estrella de la pasarela de ropa de baño Gran Canaria Moda Cálida, celebrada hace unos días.

Durante su posado ante los medios, hubo un detalle que hizo que muchos empezaran a dar por hecho que está de nuevo embarazada —tiene una hija en común con el astro del fútbol, Alana Martina, que nació en noviembre de 2017—: la ajustada falda verde que llevaba parecía marcarle algo de tripa.

GTRES Georgina Rodriguez, en Gran Canaria Moda Cálida, el 16 de junio de 2018.

En una entrevista exclusiva en ¡Hola! publicada este miércoles, Rodríguez se ha referido a esos rumores. Ha negado que esté embarazada y ha añadido unas palabras que son dignas de aplauso:

Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y... soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto"