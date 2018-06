Detenido el profesor de la Universidad de Santiago que apoya a La Manada tras agredir a dos agentes

El profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Luciano Méndez Naya, conocido por una serie de vídeos colgados en redes sociales en los que apoya a La Manada y critica a la víctima, ha sido detenido tras agredir a dos agentes de la Policía Nacional en un altercado. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, que han relatado que los hechos tuvieron lugar en el entorno de la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago.

Supuestamente el altercado se produjo en relación con el vehículo del profesor cuando un policía le fue a advertir de que no se podía aparcar en la zona de la comisaría y que los mandos a distancia de los vehículos no funcionan por el inhibidor.

Méndez Naya fue detenido por la Policía Nacional tras agredir a dos agentes de este cuerpo policial, que resultaron heridos, han confirmado las mismas fuentes.

Nuevo vídeo

La pasada semana Luciano Méndez Naya se reafirmó en sus declaraciones anteriores de apoyo a La Manada: "A mi no me da un tirón de orejas nadie. Yo tengo la razón". De este modo, en un nuevo vídeo colgado en redes sociales, hizo referencia al expediente informativo abierto por la USC y que la institución remitió a Fiscalía para averiguar si de sus declaraciones pueden derivarse actuaciones penales. No obstante, no se impuso al docente ninguna sanción, ya que las consideraciones fueron hechas en un marco privado.

Del mismo modo, volvió a reafirmar su apoyo a La Manada y cargó contra la víctima. "Me niego a llamarla víctima", dice en el vídeo, en el que asegura que no tiene "nada de machista" ni va "contra la dignidad de las mujeres".

"Yo tengo empatía con todas esas mujeres que fueron violadas y son violadas a diario", ha dicho el docente, para quien esas mujeres tienen que comparar su situación con la de "esta tipa, que iba buscando marcha, y resulta que ahora tiene a toda esa masa defendiendo sus posturas".

"La lógica nos dice que lo que pasó fue una relación consentida", asegura Luciano Méndez, que considera que detrás de la polémica está el hecho de que "la sociedad española no puede aceptar que una chica de 18 años, para buscar emociones fuertes, decida acostarse con cinco tipos".