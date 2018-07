Cañizares le lanza un dardo' velado a De Gea con una reflexión sobre los penaltis

El exportero del Valencia y de la selección Santiago Cañizares ha hecho este domingo una reflexión tras los encuentros disputados en el Mundial de Rusia, España-Rusia y Dinamarca-Croacia, que han terminado en tanda de penaltis con victoria de los segundos en ambos partidos.

Han sido dos tandas muy diferentes: la de La Roja, muy desacertada, con dos fallos de cinco, y De Gea no ha parado ni un tanto; la de Dinamarca, tensa y emocionante, ya que su portero ha parado dos tantos y había impedido otro durante la prórroga y el portero croata ha parado tres de cinco.

Por eso Cañizares ha hecho la siguiente reflexión, que dobla como un 'dardo' al cuestionado De Gea, que tiene la peor estadística de todos los guardametas del Mundial.

A ése le ha seguido otro tuit en el que recuerda su propia derrota en una tanda igual con el Valencia en la final de la Champions contra el Bayern que se disputó en Milán en 2001. Ha reconocido que lo vencieron con talento, para despejar la noción de que los penaltis son una "lotería".

De mi tweet anterior deduciréis que para mi los panalties NO son una lotería. Me hubiera gustado que así lo fueran, y que aquella noche Oliver Khan sólo hubiera comprado boletos en lugar intuir/anticipar/convencerse/acción técnica.

Los fans han aplaudido sus impresiones y su humildad:

Uf. Aun me duele. Aun me duele mucho. Aun veo tirar a Pellegrini, y me duele. La peor noche que me dio el futbol.



De todos modos, si Kasper para tan bien los penaltis, es por aprender de Santi. Cañete es leyenda hasta en eso.