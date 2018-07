Una mujer mata una jirafa negra y se exhibe junto al cadáver

¿Recuerdas la polémica que causó la cacería del rey emérito Juan Carlos, cuando posó con un elefante muerto en una cacería en Bostwana? Pues, sangre azul aparte, la historia se repite con una señora llamada Tess Thompson Talley, una ciudadana estadounidense contra la que está cargando medio mundo por matar un ejemplar de jirafa negra y posar con él alegremente. Un trofeo, al parecer.

La cazadora, que estaba de viaje la sabana sudafricana, se ha visto en la diana mundial gracias al portal de noticias Africa Digest, que este 16 de junio publicó un tuit con las fotos del logro, que se han convertido en virales en los últimos días, generando una enorme indignación. La turista se justificó alegando que la jirafa era muy mayor para procrear y que había matado a otras dos hembras jóvenes. Además, añadió que se trata de una especie cuya conservación depende del dinero aportado por los programas de caza.

"Una salvaje blanca estadounidense, que es en parte una neandertal, viene a África y dispara a una jirafa negra muy rara, cortesía de la estupidez de Sudáfrica", contó el medio digital con un tuit. El animal tenía 18 años y pesaba más de una tonelada, según la norteamericana.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz