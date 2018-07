Xuso Jones: "Enseñaría la gastronomía murciana a Iniesta, para que se lleve unos buenos 'tupper' a Japón"

Es difícil ser tan activo como Xuso Jones. Desde que se dio a conocer con el vídeo de YouTube en el que hace un pedido en McAuto cantando (con más de 9 millones de reproducciones), el artista ha hecho de todo: fue una de las grandes revelaciones de Tu Cara Me Suena (Antena 3), se ha postulado para representar a España en Eurovisión, ha trabajado en Londres, ha vivido en Canadá y ahora participará en la próxima edición de MasterChef Celebrity (TVE). El murciano —que no tendría problemas en hacer algún proyecto musical con la Selección Española— abandona unos minutos el estudio de grabación para responder al cuestionario del Mundial de Rusia de El HuffPost.

Ahora que vas a participar en MasterChef Celebrity, ¿qué plato prepararías a una selección para que afrontara los partidos con fuerza?

Madre mía. Un buen arroz con marisco —un caldero murciano—, que lleva proteínas e hidratos, para que lo den todo.

¿A quién le enseñarías los secretos de la gastronomía murciana?

Me gustaría enseñárselos a Iniesta, que es de Albacete y le quedaría cerca para probar nuestros platos. Ahora que se va a Japón mejor aun, para que se lleve unos buenos tupper.

¿A qué jugador escogerías para hacer una imitación en Tu Cara Me Suena a dúo?

Escogería a Isco porque tiene sentido del humor y está haciendo un muy buen Mundial. Con él imitaría a Bruno Mars.

¿Te gustaría hacer una canción para un Mundial?

Por supuesto, sería un tema con mucho ritmo para animar a la Selección y al Mundial en general, muy movidita. Algo pop dance, que se pueda bailar.

¿Con quién pedirías un McMenú en un McAuto cantando?

Lo pediría con Sergio Ramos, que le va mucho cantar.

¿Te gustaría grabar un videoclip con alguna selección?

Por supuesto, con la Roja. No me imagino cuál sería la historia, pero el escenario ideal sería un estadio. La mejor opción.

¿Cómo celebraste el Mundial de 2010?

Estaba en Canadá. Era uno de los pocos españoles del grupo. En los bares me encontré con más españoles y lo celebramos.

¿Qué momento recuerdas con más cariño?

El Mundial de 2010 fue increíble, todo el mundo lo vio y creo que el momento que se me quedó fue ese: estar en Canadá y celebrarlo con españoles que no conocía de nada y que al final eran como mi familia. Estábamos celebrando que había ganado nuestro país. Abrazado con gente que no conocía de nada, pero con la que se creaba un vínculo porque decíamos "estamos tan lejos de nuestro país y mira lo que han logrado".

¿Cambiarías algún momento de algún Mundial?

No, ninguno.

¿Qué se siente al escuchar a Camacho, que también es murciano, comentando el Mundial?

Es un orgullo ver que un murciano como Camacho está comentando los partidos de la Selección. Él es un gran profesional con muchísima credibilidad.

¿Te gustaría verlo de nuevo como seleccionador? Con él nos eliminaron de una forma polémica...

Sí, al final pasa de todo en esta vida. Está muy preparado para ser seleccionador, tiene muchas nociones y por supuesto que me gustaría verlo alguna vez.

¿De quién disfrutas cuando lo ves jugar?

He disfrutado mucho de Iago Aspas. Me habría gustado verlo más. Creo que es la revelación, junto a Isco.