Ana Guerra zanja las críticas sobre sus fotos en bikini: "Lo hago porque me da la gana"

Ana Guerra presentó este viernes su primer single junto a Juan Magan, Ni la hora. Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar tras el lanzamiento es una imagen suya en bikini saliendo de la piscina que subió a su cuenta de Instagram.

En esta foto se ha centrado gran parte de la entrevista que ha concedido la canaria este lunes en el programa de TVE Amigas y conocidas, donde han dejado en un segundo plano la canción. De hecho, incluso introdujeron un rótulo con el título: "Debatimos sobre las fotos ligeras de ropa en redes sociales".

TVE

Inés Ballester, una de las colaboradoras del programa, le dijo: "Entiendo que hemos entrado en una moda que hace unos años era impensable y todas las que salís sois muy monas, pero de ahí a que eso sea una reivindicación feminista no, ¿no?". La cantante, incrédula ante el comentario, le replicó acertadamente: "Lo hago, primero, porque me encanta esa foto, veo que ahí hay arte y es el trabajo de una persona, que es uno de los bailarines de la gira. Me la sacó y me encantó esa foto. Segundo, porque me da la gana y estoy muy cómoda subiendo estas cosas a las redes, estoy cómoda con mi cuerpo".

Ante su respuesta, otra de las colaboradoras, Beatriz Cortázar, aseguró que lo hacía para ganar seguidores. "Lo primero que te dicen los gurús estos de las redes sociales para aumentar los seguidores es: 'Hombre, si te despelotas un poco suben los seguidores", le dijo. Ante lo que Guerra respondió que no tenía ninguna presión para subir esas fotos. "No. No siento ningún tipo de presión ante eso. La foto no me parece nada obscena. Me subieron un poco los likes, pero no los seguidores. Y no cobro por esto", zanjó la canaria.

El debate siguió también en redes sociales, donde el hashtag #AnaWarSíMeRepresenta fue Treding Topic, incluso horas después de acabar el programa.

— Elena Berberana (@ElenaMoren_) 9 de julio de 2018

¿Os imagináis ir a la tele a presentar vuestro trabajo y que lo único que os pregunten es la razón por la que habéis subido una foto en bikini a IG? Pues eso ha pasado en la televisión pública https://t.co/OUOMVFU0zE — Silvia au Andrómeda ⚔️ (@IronSil) 9 de julio de 2018

PATÉTICO el debate de hoy en Amigas y conocidas con Ana Guerra.

Maravillosas sus caras, reacciones y respuestas. #ANAMEREPRESENTA — Aprendiz (@RocioSilvero17) 9 de julio de 2018

Fan total de @AnaG_ot2017 contestando que subió su foto en bikini simplemente porque le dio la gana.

La pena es que las señoras de la mesa no han entendido que quererse a uno mismo no entiende de tallas ni de belleza.#hazloquetesalgadelunicornio

#Amigasyconocidas — La vecina rubia (@lavecinarubia) 9 de julio de 2018

he hecho un video con todo lo que ha dicho Ana Guerra hoy, y por todo ello #AnaWarSiMeRepresenta y mucho💜 pic.twitter.com/3s3ynnCX6b — julia; ni la hora ✨ (@anaxmiriams) 9 de julio de 2018

La entrevista que le han hecho a Ana Guerra en Amigas y conocidas... Desde cuando es objeto de debate hacerse una foto con bikini? — Cami‍🏳‍🌈 (@CamCrustulum) 9 de julio de 2018

"Porque me da la gana" debería de decirse más a menudo y sobre todo en estos temas, que estamos en el siglo XXI y cada uno hace con sus redes y su cuerpo lo que quiere #AnaWarSiMeRepresenta 💪💪⚔️💜💜 — Warrier 💜 ⚔️ (Ni La Hora) (@maria188000) 9 de julio de 2018

por hacer lo que ha hecho hoy ante preguntas tan denigrantes y fuera de lugar, porque ha sabido sobrellevarlo con profesionalidad y contestar increíblemente bien y no puedo estar más orgullosa de ella #AnaWarSiMeRepresenta pic.twitter.com/7JgvPybaE4 — lucia 🐱 [ni la hora] (@anaftmicky) 9 de julio de 2018

ya se imaginaba lo que le iba a venir encima y ella sin parar de sonreír ya estaba preparadisima para contestar#AnaWarSiMeRepresenta pic.twitter.com/vqiHopJBEz — lucia 🐱 [ni la hora] (@anaftmicky) 9 de julio de 2018

gracias por poner tus principios por encima de una entrevista👏👏



"NADIE A MI ME CONTROLA" y nunca mejor dicho @AnaG_ot2017



#AnaWarSiMeRepresenta pic.twitter.com/UHpXCgFgEL — clau; ni la hora🥀 (@clauxwar) 9 de julio de 2018

Puede subir una foto en bañador y puede subir una foto como le de la real gana, porque nadie le controla y porque tiene todo el derecho del mundo a hacerlo.

Esta situación me recuerda mucho a la de Aitana. Que tristeza que no se esté mejorando nada... #AnaWarSiMeRepresenta pic.twitter.com/nHvduTmFiO — Claritta🦋 ☏ (@claritta_mh2) 9 de julio de 2018