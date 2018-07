Cristina Medina: "Me gustaría tener de vecinos en Montepinar a Piqué e Iniesta"

Cristina Medina, una de las actrices más queridas de La Que Se Avecina (Telecinco), reconoce que no es muy seguidora del fútbol. Afirma que no se suele enterar de cuando hay partidos, ni siquiera de los que ha jugado la Selección Española en el Mundial de Rusia 2018.

Pero Medina siempre quiere que gane España. "Viva España, manque pierda", afirma con su desparpajo habitual. Ahora se está enganchando un poco más al deporte rey, pero porque uno de sus hijos ha empezado a jugar y esos partidos no se los puede perder.

A pesar de no seguir los vericuetos del deporte, Medina recuerda a Naranjito, la famosa mascota del Mundial del 82, e invitaría a los jugadores del Barcelona, Piqué e Iniesta, a que se fuesen a vivir una temporada a la urbanización de Montepinar, el lugar donde se desarrolla la serie en la que la actriz interpreta a Nines. "Aunque si yo fuera ellos, ¡no me confiaría! Cualquier vecino sería capaz de pincharles el balón", alerta.

No sigues mucho el fútbol, ¿por qué pasas del fútbol?

No es que pase del fútbol, de hecho me gusta jugar con mis hijos y ha habido otros tiempos en los que incluso lo he seguido, pero ahora ya no me da la vida para tanto.

¿Qué es lo que menos y lo que más te gusta del Mundial?

Lo que menos me gusta es que pierda España y lo que más que gane España.

¿Podrías contar algún recuerdo que tengas del Mundial?

Me acuerdo de Naranjito en el 82. ¡Imagínate tú si soy antigua!

Cuando juega España en el Mundial, el país se paraliza. ¿Tú que haces durante los partidos?

Yo ni me entero de cuando hay partido. Con esto te lo digo todo...

¿Hay algún partido que sí te gustaría ver?

Yo veo los partidos que mis hijos quieren ver... Justo ahora al pequeño le ha dado por jugar y es muy aficionado y eso me hace estar de nuevo atenta. Pero vamos, ¡que es un niño de ocho años el que me pone al día!

Supongo que te habrá tocado ver algún partido por obligación. ¿Qué es lo que más te llama la atención?

Sinceramente, aún no he visto ninguno entero... El que sí que vi fue el casi fuera-no fuera de juego de España contra Marruecos. Y oye, la verdad, ¡qué tensión!

¿Qué te parece que la gente cuelgue banderas de España durante los Mundiales, que se pongan las camisetas de la selección cuando hay partido, que se pinten la cara y toda esa parafernalia?

Últimamente con el tema de las banderas no comulgo mucho, la verdad. Y también me ocurre que pienso que a veces la gente confunde la política con el deporte y eso, sinceramente, no me gusta.

¿Has ido alguna vez a un bar a tomar algo y te has encontrado con que había un partido de España? ¿Cómo te has sentido?

En otros tiempos, ¡muchísimas veces! Y me he sentido como los demás... Si voy a participar del ambiente, lo hago.

¿A qué jugador de la selección te gustaría tener de vecino en Montepinar?

A Gerard Piqué y Andrés Iniesta.

¿Cómo crees que serían recibidos por el resto de los vecinos el primer día?

Supongo que con glamour... Aunque si yo fuera ellos, ¡no me confiaría! Cualquier vecino sería capaz de pincharles el balón.

¿En casa de qué vecino de Montepinar veríais todos juntos una final de un Mundial de España? ¿Cómo sería esa reunión?

Supongo que la veríamos en el portal, donde se celebran las juntas. Y ahí podría pasar cualquier cosa, como siempre.

Sabiendo que no sigues mucho el fútbol, ¿te importa que España se haya quedado fuera del Mundial?

Pues sí que me importa. Yo quería que ganase, eso siempre. ¡Viva España manque pierda!