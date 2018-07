Liu Xia, viuda de Liu Xiaobo, sale de China tras ocho años de arresto domiciliario

Las autoridades chinas confirmaron hoy que Liu Xia, poetisa y viuda del Nobel de la Paz Liu Xiaobo, ha salido del país con destino a Alemania para recibir "tratamiento médico". "Ella viajó a Alemania por voluntad propia para recibir tratamiento médico", informó en rueda de prensa Hua Chunying, una portavoz del Ministerio chino de Exteriores.

Hua negó además que la decisión de Pekín de permitir la salida de Liu Xia esté relacionada con la visita oficial que ayer realizó a Berlín el primer ministro chino, Li Keqiang. La canciller Angela Merkel y Li Keqiang ya abordaron el caso de Liu Xia cuando la canciller alemana visitó China el pasado mes de mayo, cuando el primer ministro chino se limitó a decir públicamente que el régimen comunista protege y respeta los derechos humanos.

"Es una gran noticia que Liu Xia finalmente sea libre y que su persecución y detención ilegal a manos de las autoridades chinas haya llegado a su fin, casi un año después de la muerte temprana e indigna de Liu Xiaobo", afirmó hoy el investigador de Amnistía Internacional (AI), Patrick Poon.

