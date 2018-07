El Gobierno confirma que cerrará las centrales nucleares en 2028

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado este miércoles la voluntad del Gobierno de cerrar las centrales nucleares españolas en el momento en el que cumplan los 40 años de vida útil. El apagón nuclear llegará en 2028 cuando la central de Trillo (Guadalajara) cumpla esta edad.

Ribera ha recordado en su intervención en la comisión de Transición Ecológica del Congreso que el programa electoral del PSOE ya establecía el cierre de las centrales nucleares cuando se cumplieran 40 años desde el inicio de la explotación comercial.

Durante su intervención, Ribera ha recordado que se ha de estudiar el coste financiero, la gestión de materiales peligrosos y las necesidades tecnológicas, tanto si se trata de un cierre adelantado de las centrales como si es postergado.

Siete reactores nucleares en España

España cuenta en la actualidad con cinco centrales nucleares en activo que suman siete reactores, tras el cierre de Garoña. La energía nuclear fue la segunda fuente de generación de energía eléctrica en 2017, con un 20,9% de la producción, según los datos de Red Eléctrica de España.

La nuclear más vieja y la que más energía genera es Almaraz, en la provincia de Cáceres. Cuenta con dos reactores que se pusieron en funcionamiento en 1981 y 1983. Por tanto, su cierre se produciría en 2021 y 2023, respectivamente.

La central de Cofrentes se encuentra en la provincia de Valencia y está operada por Iberdrola. Este reactor se conectó a la red en 1984 y su cierre tendría lugar en 2024.

Otros tres reactores están situados en la provincia de Tarragona. Se trata de Ascó I (2023), Ascó II (2025) y Vandellós II (2027). La central más joven se encuentra en Trillo (Guadalajara). Esta se conectó en 1988 y su cierre se produciría en 2028.

En este mapa se puede ver dónde se encuentran las nucleares españolas (incluida Garoña):

Ministerio de Energía Centrales nucleares en España

"Esperamos que el Gobierno mantenga su compromiso. Las nucleares no son una solución al cambio climático. El alargamiento de su vida puede suponer graves riesgos para la seguridad. Mejor hacer una transición ordenada para salir del carbón y las nucleares", ha asegurado Juantxo López de Uralde, diputado de Equo y portavoz de Unidos Podemos en la comisión.

Ausencia de un plan de residuos

Ribera ha denunciado la ausencia de un plan nacional de seguridad de residuos radiactivos: "Se está incumpliendo una obligación europea de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares". La ministra ha asegurado que se desconoce cuánto cuesta la gestión de los residuos e, incluso, el volumen de los mismos.

EFE Una pintada contra el cementerio nuclear, cuya instalación está prevista en Villar de Cañas, en Cuenca.

Siete centrales de carbón cerrarán en 2020

Ribera también ha señalado que siete de las 15 centrales térmicas de carbón cerrarán en 2020, puesto que no han realizado las inversiones necesarias. "Las otras siete, que no han hecho ninguna inversión, no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar", ha afirmado.

¿De qué centrales se trata?

Iberdrola solicitó el cierre de sus dos centrales, situadas en Lada (Asturias) y en Velilla de Río Carrión (Palencia), al extinto Ministerio de Energía para antes de 2020.

Por su parte, Gas Natural Fenosa (ahora llamado Naturgy) quiere cerrar la central de Anllares (León) en 2019.

Un año más tarde, Endesa prevé cerrar las centrales térmicas de Compostilla, en Cubillos del Sil (León) y de Teruel, en el municipio de Andorra (Teruel), que utilizan carbón nacional, mientras que pretende mantener las que queman carbón importado.

La séptima central térmica que probablemente cierre en 2020 es la de Puente Nuevo, situada en el municipio de Espiel (Córdoba) y propiedad de Viesgo. La eléctrica no ha realizado inversiones en esta central y tampoco ha sido incluida en el paquete de centrales vendidas recientemente a Repsol.