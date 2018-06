Teresa Ribera será ministra de Transición Energética y Medio Ambiente

Tras la elección de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores, este lunes se ha conocido otro nombre del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático Teresa Ribera será la nueva ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, según ha podido saber El HuffPost .

Ribera fue directora de directora de la Oficina Española de Cambio Climático en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2008, cuando Cristina Narbona estaba al frente del Ministerio de Medio Ambiente.

Posteriormente, fue nombrada secretaría de Estado de Cambio Climático en la segunda legislatura, entre 2008 y 2011, bajo las órdenes de Elena Espinosa como ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España (nombre que tuvo la cartera de Agricultura en esa etapa).

El nuevo ministerio unirá las áreas de medio ambiente, energía y cambio climático, que actualmente están repartidas en dos ministerios distintos. Todavía no se conoce el nombre definitivo del ministerio. La agencia Europa Press asegura que existen a dos alternativas: Transición Ecológica o Transición Energética y Medio Ambiente.

En la actualidad, Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) con sede en París desde junio de 2014 y es una gran conocedora de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente.

Las ONGs han valorado este lunes a Teresa Ribera como una persona adecuada para este puesto. Así, las principales organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife han acogido con agrado la propuesta para esta cartera.

Entre otros, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha señalado que Teresa Ribera es "sensible" a los temas ambientales y "muy competente". "Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor', ha manifestado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha valorado su experiencia como secretaria de Estado; su visión internacional "única en España" y el hecho de que ha trabajado con Pedro Sánchez en el diseño de la transición energética.

"Es respetada por todos los sectores y creo que sería un buen comandante para este barco. Es idónea para dar un giro y cuenta con el suficiente apoyo de su partido para hacer cambios necesarios con gran respaldo", ha sentenciado.

Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado su "capacidad de sobra para trabajar en cambio climático".