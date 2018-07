Amaia Romero es Amaia de España y eso le da un pase especial para dedicar una canción a la Selección española, incluso diez días después de que La Roja cayese en el Mundial ante Rusia.

La triunfita llega tarde para entonar su tema, aunque sus fans lo han recibido con gran alegría. Pocos minutos después de que la de Pamplona compartiese la canción en su Instagram Stories ya estaba circulando la grabación en redes sociales.

Se trata de una versión de El himno titular, la canción que el grupo madrileño Carolina Durante presentó el 24 de junio y en la que se recopilan una serie de catastróficas desdichas y puyas relacionadas con la Selección.

Amaia entona la parte dedicada a Manolo el del Bombo y otra en la que los artistas dieron 100% en el clavo: "No me creo que Odriozola no sea titular". El defensa vasco de Real Madrid se despidió de la competición sin haber pisado el terreno de juego.

La versión original la puedes escuchar en este vídeo.