Isabel Franco: “La intención de Teresa Rodríguez es que Podemos quede diluido en otra marca”

La diputada de Podemos Isabel Franco lo tiene claro: Teresa Rodríguez y su equipo de dirección están desoyendo a las bases en Andalucía. Y por eso se ha lanzado a competir contra ella en las primarias para elegir al candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Franco, afín al sector 'pablista', vive unos días frenéticos, a medio camino entre Madrid -donde tiene escaño en el Congreso y debe asistir a los cruciales plenos para renovar RTVE- y Andalucía. Hasta el próximo lunes podrán votar los militantes para elegir entre Rodríguez, Franco y Leticia García Panal.

La visión de la onubense Franco es que Podemos debe seguir ilusionando a la gente y que no es un proyecto agotado y acusa a Rodríguez y a los suyos de querer esconder al partido dentro de la marca Marea andaluza. Y dice muy segura, frente a las críticas de que es la aspirante de Pablo Iglesias para descabalgar a Teresa Rodríguez por sus enfrentamientos internos: "A mí nadie me manda hacer cosas"

¿Por qué das este paso?

Hace unas semanas dimití del Consejo de Coordinación de Podemos Andalucía porque se hace patente que el espíritu principal de Podemos y sus señas de identidad no se están cumpliendo como se deberían. Las decisiones en Podemos las toma la militancia. Una de las cosas por las que entré en política y en Podemos fue por eso precisamente: una organización política hacía lo que se decía en la calle. Vengo del 15-M, de la movilización, del Sindicato Andaluz de Trabajadores.

¿Y ahora eso falla en Podemos Andalucía?

Eso falla en Andalucía cuando el 92% de los inscritos decide que nos vamos a presentar a las andaluzas y municipales con una coalición electoral que lleva como marca el nombre de Podemos y una parte de la dirección decide que esto no va a ser así. Esa parte de Podemos, que forma parte de Izquierda Anticapitalista, ni está escuchando ni obedeciendo a lo que dijeron los inscritos ni dan información en la Ejecutiva. Me he hartado de pedir información sobre las negociaciones que están teniendo y, por otro lado, al menos poder ver los estatutos de Marea Andaluza -la marca que han registrado-.

Se ha creado un partido que se llama Marea Andaluza, registrado en el Ministerio del Interior, con la intención de que no se copie el nombre, pero sospechas que la dirección de Rodríguez está dando de lado la marca Podemos y que se adaptarán a esas siglas.

Ahora mismo hay dos ámbitos. Respecto a las elecciones municipales, una parte de Izquierda Anticapitalista decide registrar un partido político en Cádiz para ir a las locales. Lo hicieron de espaldas a Podemos y al Consejo de Coordinación. Yo no sabía nada.

Personas muy afines a Teresa Rodríguez, ¿no?

Sí, miembros de Izquierda Anticapitalista. Cuando pregunté sobre ello, me dijeron una palabra muy llamativa: es una medida profiláctica. Simplemente. Salieron noticias de Teresa Rodríguez diciendo que era una medida para que ninguna otra organización o persona externa pueda utilizar la marca y aprovechar una capital político de Podemos. Mi sorpresa es cuando de repente en un Consejo Ciudadano deciden sacar la marca y decir que vamos a ir con eso a las municipales. Me mintieron a mí y a todos los inscritos.

¿Ha mentido Rodríguez a los miembros de Podemos?

Por lo menos ocultaron una información diciendo cosas que no se terminaron hacer de realidad. Al menos eso.

Por otro lado, llegan las andaluzas y empiezan a negociar con IU. Ni siquiera la dirección tenía información sobre lo que se estaba negociando. En la última reunión de la Ejecutiva, y es lo que hace que dimita, pedí información sobre eso y me dijeron que no había ninguna novedad. Y yo sabía que había reuniones, pregunté y me dijeron que solo era una reunión sobre comunicación para cerrar algunos aspectos de la campaña pero que mientras no se cierre todo no se va a dar ninguna información. Al día siguiente salió Rodríguez con Maíllo y presentan el nombre de la marca 'Adelante Andalucía'. Una se siente un poco mal.

Izquierda Capitalista está implantando una hoja de ruta sin escuchar y sin negociar nada

¿Cómo definirías la actuación que está teniendo Rodríguez?

No sé cómo definirla. Pero sí queda claro que Izquierda Anticapitalista tiene un plan y una hoja de ruta que está implantando en Andalucía sin dar marcha atrás, sin escuchar, sin negociar nada. Están creando una marca nueva en Andalucía y lo están intentando en Madrid, donde se ha presentado un manifiesto muy parecido.

¿Eso quiere decir que Rodríguez se está intentando desligar de Podemos?

Creo que la intención de Izquierda Anticapitalista, y Teresa Rodríguez pertenece a ella, es diluir de alguna manera o que Podemos quede dentro de otra marca electoral diluida. Lo han dicho en diversas ocasiones, en reuniones con la militancia y con la propia dirección, que para ellos Podemos está agotado y hay que crear otras marcas. Yo creo que Podemos no está agotado y sigue ilusionando a mucha gente. No entiendo o no quiero entender por qué la coordinadora general de Podemos en Andalucía está diciendo estas cosas. Hay una hoja de ruta que está siguiendo adelante Izquierda Anticapitalista y de alguna forma están desoyendo a las bases de Podemos.

¿Eres la candidata de Pablo Iglesias y de la dirección nacional?

No. Soy candidata en Andalucía, formo parte de la dirección en Andalucía, soy andaluza y el grupo con el que nos presentamos a las elecciones somos andaluces y andaluzas. Es una decisión que tomamos entre muchas personas que impulsamos una especie de manifiesto diciendo que tenemos que defender Podemos Andalucía.

La otra versión es que se Pablo Iglesias está intentado descabalgar a Teresa Rodríguez con esta candidatura.

Es un argumento que se está dando repetidas veces por una parte de Podemos, a Izquierda Anticapitalista. A mí nadie me manda hacer cosas y las hago porque tomamos decisiones en común. Mucha gente en Andalucía está preocupada porque está viendo que Izquierda Anticapitalista tiene una hoja de ruta y que es muy probable que Podemos Andalucía puede quedar diluido.

Podemos no está agotado

¿Cree que tienes posibilidades de ganar el lunes?

Eso es algo que tiene que decidir la gente.

Da por hecho que va a haber adelanto electoral en Andalucía, ¿no? ¿para cuándo?

Nos hacemos un poco la idea según las informaciones que vamos teniendo. Si Cs, que es el socio del Gobierno del PSOE, está haciendo primarias exprés ahora y si gente del PSOE de Andalucía está diciendo en los medios que sí va a haber, lo damos por hecho.

Y nos presentamos para ganar. Si algo tenemos claro, es que el PSOE de Susana Díaz y de Andalucía lleva cuarenta años gobernando en Andalucía y se han creado sinergias que no son buenas, me refiero al caso de los ERE y a la red clientelar. Principalmente, hay que tener una alternativa diferente a Susana Díaz.

Lo que pasa es que las encuestas que conocemos, principalmente la del Egopa, dicen que el PSOE ganaría, Cs sería segundo, el PP sería tercero y Podemos sería cuarto. ¿Estarías dispuestos a apoyar al PSOE?

Si me presento a unas primarias, es porque creo que hay una oportunidad para ganar Andalucía y vamos a ir a por todas.

¿Descartas totalmente ser la vicepresidenta de Susana Díaz?

No te puedes presentar a unas elecciones con vistas de que vas a perder. Entonces no le estás poniendo todo tu ahínco. Si Podemos nació, fue para presentar una alternativa y ganar para la gente.

¿Sería partidaria de un caso como el de cuando IU en Extremadura apoyó al PP para renovar y que no gobernara el PSOE después de décadas?

Una de las políticas que llevamos es aliarnos con las fuerzas hermanas, como Equo o IU. Lo que no vamos a hacer es aliarnos con las políticas de recortes y que miran a los bancos y los poderes.