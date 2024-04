¿Dimitirá Pedro Sánchez?, por Alán Barroso

Pedro Sánchez ha compartido una carta en la que se plantea dimitir como presidente del Gobierno por el acoso mediático y judicial de estos años. Se pregunta si "merece la pena todo esto" y se da de margen hasta el lunes 29 de abril para decidir algo.

Ha sido a raíz de que un pseudosindicato de extrema derecha denuncie a su mujer con un documento en el que en lugar de aportar pruebas adjunta titulares de medios digitales. ¿Lo entiendo humanamente? Sí, por supuesto. Pero no puede dimitir por eso. Si eso ocurre, gana la mafia.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ganan las fake news, gana el lawfare y ganan quienes llevan años haciendo lo imposible para que no gobierne la izquierda.

Llevamos desde 2018 escuchando de todo: “Gobierno ilegítimo, felón, psicópata, enterrador, okupa, amigo de terroristas, que te vote Txapote, me gusta la fruta”. Ya basta.

Su problema no es con Pedro Sánchez, su problema es que se creen dueños del país y no soportan que gobierne alguien que no sean ellos. Por eso precisamente no les podemos regalar esa victoria. Por eso precisamente hay que resistir.