Las cuatro escenas de 'Paquita Salas' que no verás esta temporada

Paquita Salas no es la serie más larga de la historia. Ni mucho menos. Cada temporada tiene cinco episodios, y ninguno de ellos supera los 30 minutos. Esto hace que los fans de la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, en adelante Los Javis, no se sacien con un visionado y muchos tengan que darle a play again al terminar.

En todos ellos han pensado Netflix los propios Javis, que han decidido sacar a la luz cuatro escenas inéditas de la segunda temporada, estrenada el 29 de junio. La propia Paquita, su inseparable Magüi, Lidia San José y Noemí Argüelles son las grandes protagonistas de estos vídeos, en los que no falta mención a Puente Viejo y a la difícil relación de la dueña de PS Management con las tecnologías.

Paquita y las redes sociales

Paquita en Tarazona

Lidia en Puente Viejo

El día que Ana Obregón se cargó un TP