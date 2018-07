La compañía de vídeo bajo demanda Netflix no ha cumplido sus propias expectativas. La plataforma que emite las series House of Cards y 13 Reasons Why ha logrado un millón de suscriptores menos de lo previsto para el segundo trimestre del año, según publica Wall Street Journal.

Netflix ha sumado 670.000 clientes en Estados Unidos (su mercado inicial), mientras que los analistas pronosticaban que lograría 1,2 millones de nuevos suscriptores.

Las predicciones también han fallado a nivel internacional, la plataforma ha convencido a 4,47 millones de clientes alrededor del mundo, por debajo de los cinco millones pronosticados.

MORE: Netflix signed up 4.47 million subscribers internationally in the second quarter, compared with average analyst estimate of 4.97 million $NFLX — Reuters Business (@ReutersBiz) 16 de julio de 2018

En total, Netflix ha sumado 5,15 millones de usuarios, cuando los analistas confiaban en que la plataforma lograra 6,2 millones de nuevos clientes.

That is a HUGE miss on subscribers for Netflix. Analysts were predicting about 6.2 million. Netflix is about 1 MILLION light on global subs. — Alex Sherman (@sherman4949) 16 de julio de 2018

A nivel global, Netflix ya cuenta con 130,1 millones de clientes de pago. En este tuit del periodista canadiense Jon Erlichman, presentador del programa matinal del canal BNN Bloomberg, se puede ver la evolución de los suscriptores en los últimos diez años: