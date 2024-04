Un estadounidense se frustra por esta letra del español que usamos más de lo que creemos

El cómico Mike Bain (@mikebaincomedy) ha mostrado a través de un vídeo de TikTok su enorme frustración al estar aprendiendo a hablar español y no lograr pronunciar la doble erre.

"La única letra que no puedo decir es su puta letra preferida", ha expresado el creador de contenido en tono cómico, mientras se ha quejado de lo difícil que le resulta aprender español teniendo acento bostoniano.

Al principio del vídeo el tiktoker les ha explicado a sus seguidores que el español no sólo cuenta con el sonido de la erre simple, sino que también incluye un fonema diferente: la doble rr.

Así, Bain ha lamentado que este sonido para él es impronunciable, y ha contado con indignación que no es capaz de hacerlo de forma correcta. "No puedo pronunciarlo, no puedo hacerlo, no soy un pirata", ha bromeado, refiriéndose a las semejanzas del característico sonido de la doble erre con el quejido de los piratas a la hora de caricaturizarles.

Además, el cómico ha relatado que cuando explica que no es capaz de pronunciar correctamente este fonema, los españoles únicamente le dicen que fluya, que siga adelante, consejo que no le ayuda a dar con la clave para sonar como un nativo.

Por último, el creador de contenido ha expuesto que esta situación le crea dramas tan particulares como no poder diferenciar las palabras "perro" y "pero". "Para mí es lo mismo, es la misma palabra, no puedo notar la diferencia", ha apuntado con frustración.