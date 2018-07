Esta mujer explota ante las pullas de su cita de 'First Dates': "Qué gilipollas eres"

Los emparejadores de First Dates (Cuatro) suelen atinar bastante a la hora de juntar a dos solteros que buscan el amor, pero un mal día lo tiene cualquiera. Elena y Artemio eran polos completamente opuestos y no precisamente de los que se atraen.

Él, boxeador de 26 años y afincado en Sevilla, pidió una mujer guapa y que supiera cocinar y "que sea morena, por favor".

Ella, profesora de yoga en Barcelona, de 35 años (y rubia), pidió un hombre que fuese muy inteligente y que tuviese mucho dinero: "Me gustaría encontrar a un empresario que ganara, no sé... 50.000 euros al mes".

Ninguno de los dos era lo que el otro había pedido al programa. Es más, lo único que tenían en común era la nacionalidad. Los dos provenían de Rusia, aunque ella insistió en que era "una ciudadana del mundo" porque había vivido en muchos países. El desastre se veía venir.

First Fates

En cuanto se vieron, ella ya lo despreció. "Yo hubiese preferido un chico de más nivel y más educado. También mejor vestido porque este parece un chico de la calle...", afirmó ante las cámaras del programa, a espaldas de su cita, como muestra de cortesía hacia él.

Todo lo contrario a lo que hizo Artemio, que desde el primer momento y durante todo el tiempo que duró la cita no dejó de lanzar pullas a Elena y chistes baratos sobre la supuesta inteligencia de las rubias.

La primera llegó casi al principio, cuando le preguntó con un poco de sorna: "¿Eres rubia teñida o es tu color?". Elena respondió, tras un segundo de reflexión para encajar la impertinencia, que llevaba mechas, pero que su pelo también era rubio.

A continuación, ella le intentó explicar qué opinaba del amor y, sin darse cuenta, cayó en una contradicción. Esto sirvió a Artemio para soltar la segunda: "Ahora me estoy dando cuenta de que sí eres rubia".

En un intento de cambiar de tema Elena le contó que hablaba cuatro idiomas. "Ruso, español, inglés y alemán", dijo con gesto de orgullo a lo que la respuesta del boxeador, en tono de burla, fue: "Para ser rubia está bien".

Después de eso, Artemio afirmó que le gustaban las morenas, con el pelo liso y largo. Exactamente lo contrario de lo que tenía delante.

Ella aguantó el envite de forma estoica hasta que Artemio decidió rematar la tragedia y soltar la pulla más grande de todas: "No te ofendas, pero eres muy viejita para mí. Esperaba a alguien más joven".

Eso fue lo que terminó de quebrantar el gesto amable de Elena y visiblemente dolida le dio las gracias por su amabilidad y caballerosidad.

Para terminar con la tensión, él propuso pedir la cuenta y tras hacerlo, dijo en ruso: "Me miras como si estuvieras yendo a la guerra" y ella respondió con una sonrisa irónica y también en ruso: "Qué gilipollas eres".

First Fates

Elena se terminó levantando para ir a la barra y pedir que se terminase la cita. Sin embargo, al recordar que no había tomado el postre decidió volver a la mesa: "Él no me va a quitar a mí el hambre, porque me gusta mucho el chocolate".

A su regreso, le esperaba el último desprecio. Artemio dijo entre risas: "Respeto a los mayores".

Como era de esperar, ninguno de los dos quiso volver a saber nada del otro.

Puedes ver el vídeo de la desastrosa cita pinchando aquí.