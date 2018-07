🔴EN DIRECTO- El PP elige al sucesor de Rajoy en su segundo día de congreso

El PP se acerca a la hora clave de la votación del nuevo líder de la formación en una situación de "empate técnico" y con un resultado "muy ajustado", según diversos cargos del partido consultados por Europa Press, que admiten que la "principal preocupación" a estas horas es si habrá integración real del ganador.

Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, los dos candidatos a presidir el PP, subirán este sábado a la tribuna de oradores del XIX Congreso nacional del PP para exponer su proyecto, antes de que los 3.082 compromisarios depositen su voto en la urna. Para garantizar la libertad y el secreto del voto, habrá sobres y cabinas que podrán utilizar los delegados.

Los equipos de los candidatos apuran las últimas horas llamando a los compromisarios para asegurarse la victoria este sábado, según han reconocido fuentes de ambas candidaturas. Sin embargo, tanto colaboradores de Santamaría como de Casado se ven ya ganadores de este cónclave.

10:30 Turno de Pablo Casado

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha pedido a los compromisarios de su partido que voten en libertad, con la cabeza y con el corazón, que voten lo que quieran "sin identificaciones ni etiquetas". "Merecéis votar y elegir, es vuestra decisión, soberana, libre y democrática", ha enfatizado.

Casado ha defendido la legitimidad de los compromisarios para elegir en esta segunda vuelta el liderazgo del partido, igual que los afiliados votaron en la primera fase sabiendo que era una "selección previa" para luego votar en este congreso.

En su opinión, si no hubiera sido así "a lo mejor no hubieran votado lo mismo" ni hubieran llegado al final las mismas candidaturas.

Casado ha insistido en expresar su respeto a los compromisarios. "Yo no os he llamado ninguno, no os he querido incomodar como a mí me incomodaban" esas llamadas, ha dicho.

9:42- Empieza hablando Sáenz de Santamaría

"Los militantes me han traído aquí como la más votada por nuestras bases", comienza la expresidenta del Gobierno. Ha subrayado que fue la candidata más votada por la militancia del partido, ha recordado a los compromisarios que representan a esas bases y les ha pedido por eso que respeten el voto de los afiliados.

"Nuestra militancia son los grandes protagonistas de este proceso y han hablado; y me han traído hoy ante vosotros como la más votada", ha dicho Sáenz de Santamaría.

Y ha recalcado también, como lleva haciendo durante toda la campaña, que en este proceso se elige no solo al presidente del partido sino también al futuro candidato a la presidencia del Gobierno.

"No estaría en esta tribuna si ni fuera la más votada, estaría en tu lista Pablo si me lo hubieras pedido", le ha dicho a su adversario en las primarias, Pablo Casado.

Santamaría ha recalcado que su "legitimidad está en los afiliados" y su "lealtad" con el PP. "Es la única lealtad que entiendo y que exijo. Yo también soy leal", ha declarado, recordando a las palabras que este viernes pronunció el exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy.

9:35

9:33

9:30

9:06

8:44

