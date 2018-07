Francisco ha estado este domingo en Viva la Vida, el programa que presenta Toñi Moreno en Telecinco, y ha sorprendido a todos con una inesperada petición.

El cantante se estaba describiendo a sí mismo como una persona trabajadora: "Me encanta trabajar, me gustan los retos, me gusta medirme en mi trabajo, me encantan los festivales, claro que sí".

En ese momento, Francisco aprovechó para dirigirse y hablar directamente a cámara: "Lo digo aquí por si alguno me oye: me encantaría ir al Festival de Eurovisión".

Moreno se sorprendió con su deseo y él insistió: "Sí, me encantaría".

"Qué valiente, ¿no? Bueno, ya ganaste la OTI (Festival OTI de la Canción, antes conocido como Gran Premio de la Canción Iberoamericana)", comentó la presentadora.

Francisco explicó que le gustaría mucho participar porque piensa que es una oportunidad muy importante para cualquier artista de Europa. "Y los festivales son para eso, luego ganar o perder... Yo siempre voy a ganar, pero bueno, es importante estar ahí y que te vean", aseguró.

