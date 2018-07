Bárbara Rey carga contra Pilar Urbano en 'Sábado Deluxe' y amenaza con irse del plató

Bárbara Rey se sentó este sábado en el plató de Sábado Deluxe (Telecinco) para desmentir muchas de las informaciones que se han ido publicando a lo largo de los años sobre su amistad con el rey Juan Carlos.

Desde hace años, se ha especulado mucho sobre si lo que hubo entre ellos fue algo más que una simple amistad y no han sido pocos los argumentos y pruebas que algunos han aportado para demostrarlo. Sin embargo, Rey sigue negándolo todo, por activa y por pasiva.

Paloma García, una de las colaboradoras del programa, expuso una información publicada en un medio digital que afirmaba que ella había reconocido haber mantenido relaciones íntimas con el Rey emérito. Ella lo negó, amenazó con demandar al periodista que había escrito aquello y aprovechó para decir que a la primera que iba a demandar era a Pilar Urbano, quien ha escrito varios libros en los que desvela secretos de la Casa Real.

"Quiero que quede clarísimo la mentira y la falsedad, no de lo que dice de mí, sino de casi todo lo que escribe. Porque no tiene ni puñetera idea de la mayoría de cosas que escribe. Y va la señorita por ahí presumiendo de que no sé qué, de que no sé cuantos, de que si salió, de que si entró, que si el golpe, que si el no golpe, que si subieron, que si bajaron... ¡Mentira!", exclamó.

Rey quiso demostrar que Pilar Urbano miente en sus libros con una anécdota. "Para que se tenga en cuenta qué es lo que escribe esta señora", dijo con desprecio. "Es una evidencia y una vergüenza tan grande, bueno... Vergüenza para quien la tiene. Porque cuando se vive del cuento...", cargó.

Rey contó que en uno de sus libros, Urbano afirma que el día del intento de golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981, hubo una persona muy importante, cercana al Rey, que llamó a la vedette para aconsejarle que ese día no llevase a los niños al colegio.

"Tengo que decir que mi hijo nació el día 10 de marzo del 81. Y mi hija el 5 de julio del 83. Esta señora [por sí misma] estaba embarazada cuando ocurrió el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado", afirmó.

Y remató su ataque a la periodista mirando directamente a cámara: "Doña Pilar, por llamarla de alguna manera. Pilarita: Mucho cuidado con lo que escribes. Ten mucho cuidado porque igual que esa mentira tan gorda y que se puede demostrar y de la que me vas a tener que dar cuenta en los tribunales, y no solamente tú, sino otra mucha gente, para que de verdad tengas sentido común a la hora de escribir y contrastes y preguntes algo. Que te crees que lo sabes todo y en una cosa tan pequeña [señalándose la cabeza] no pueden caber tantas cosas. Ahora, mentiras sí, porque esas las vas cogiendo al vuelo".

Amenaza con irse

Bárbara Rey mostró su enfado en varias ocasiones por el camino que estaba tomando la entrevista y se quejó repetidamente y recordó de que ella no había ido al plató para eso pero que como eran temas que le enervaban pues que al final terminaba hablando.

Hasta que llegó un momento en que consideró que era suficiente y tras la emisión de un vídeo con un resumen de los rumores de relación con el Rey emérito, la invitada se levantó y amenazó con irse.

"Yo no he venido para este tipo de entrevista. Yo soy una persona asequible, que se abre, que responde, incluso cosas que no están en la previa, pero esto ya se está pasando de castaño a oscuro. Se está centrando todo en un tema del que yo no he querido hablar nunca, ni quiero hablar y hablaré el día que yo quiera, cuando me dé la gana y si no, no lo haré nunca. Pero así, a trozos y sacándomelo, no. Porque yo me levanto ahora mismo y me voy y se acaba la historia", dijo de pie.

Al final, María Patiño, la presentadora consiguió convencerla de que se volviese a sentar con la condición de que no se la presionase para hablar de lo que ella no quería.