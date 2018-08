Millán Salcedo carga contra José Mota

Millán Salcedo, el mítico humorista de Martes y Trece, ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha confirmado lo que era un secreto a voces: la mala relación con José Mota (Cruz y Raya).

Las declaraciones de Millán sobre este asunto han llegado cuando se le ha preguntado por las copias a Martes y Trece: "Sí, hay mucho pirateo". Es entonces cuando el periodista le ha lanzado la cuestión de si se refería a José Mota.

"José Mota y yo no nos llevamos bien. No me quiero enfrentar a esta persona. Simplemente digo que hay que citar la fuente de procedencia", ha explicado el cómico, que además ha asegurado que Josema Yuste y él lo hacían: "Cuando nos preguntaban por nuestros referentes, citábamos a Tip y Coll, a Gila... a nuestros maestros. Y hay otros que no nos citan". A pesar de ello, ha especificado (después) que a José Mota lo ha mencionado el periodista y no él. "Yo no lo quiero decir", ha aclarado.

Sin embargo, le han insistido para que haga una comparación. Y Millán no ha dudado: "El original siempre es el mejor".