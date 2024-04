La forma en la que ha colocado el trapo en la cocina representa a muchos: "Un símbolo de victoria"

Hay momento y gestos que se comparten entre diferentes culturas. Es más, se convierten en un movimiento universal y que acaba representando a muchos. Uno de ellos es el que ha mostrado el usuario argentino Tom Ezequiel.

Lo ha hecho a través de la red social X, que antes (y todavía) era comúnmente conocido como Twitter, en el que ha escrito una verdad como un templo: "El trampo extendido es como una señal de una victoria ganada contra el desorden de la cocina".

Aunque haya una gran diversidad de opiniones, la gran mayoría parte por darle la razón a Tom, que ha acumulado más de 1,6 millones de reproducciones, 88.000 'me gusta' y 9.000 'retuits', que no es poco.

Muchos se han sentido identificados por ese gesto al terminar de limpiar y ordenar la cocina, una satisfacción "máxima", "triunfante". Una victoria total contra el desorden, del trabajo bien hecho.

La ironía no ha faltado en los comentarios. "Esto está confirmado por la misma NASA", ha afirmado el usuario @sebastianpp_. Pero hay otros que les choca al no ver el trapo colgado en la manilla del horno: "Paño mojado sin colgar, así no se va a secar y se va a mantener húmedo.