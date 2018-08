La ingeniosa agenda telefónica que le hace un joven sevillano a su abuela que no sabe leer

Hay personas mayores que tienen smartphones e incluso que hablan por Whatsapp o tienen redes sociales. Sin embargo, hay otras muchas que siguen utilizando el teléfono fijo y la agenda telefónica a la antigua usanza. Incluso hay parte de la población mayor que no sabe leer, bien porque no han podido aprender o porque no quieren.

Es el caso de la abuela de Pedro J. Ortega, un joven sevillano que ha querido ayudar a su abuela con una agenda telefónica muy particular.

Ortega dibuja una serie de elementos que identifican a cada uno de los contactos de la agenda, para que así su abuela pueda comunicarse con la peluquera, la modista, los vecinos o con los técnicos de los electrodomésticos, ya que su abuela, aunque no sabe leer, sí sabe interpretar los números.

La agenda de teléfonos de mi abuela. Una tarea que llevo haciendo 20 años y no la puede hacer nadie más. Porque ella no sabe leer pero entiende perfectamente mis dibujos. Nos lo pasamos en grande actualizando la agenda ❤️ pic.twitter.com/yXtmaqCSc5 — Pedro J. Ortega 🔻 (@Pedro_Orteg) 3 de agosto de 2018

Tal y como se puede ver en las fotos que compartió en Twitter el pasado viernes, Ortega dibuja unos peines y unas tijeras junto al número de la peluquera, una televisión al lado del contacto del técnico, una mujer en una máquina de coser para la modista o una cocina para el técnico de los electrodomésticos.

El joven también ha distinguido con un teléfono móvil, una casa o unas herramientas, si el número en cuestión es un móvil, un fijo o una oficina.

La publicación se ha vuelto viral y cuenta con 25.000 retuits y cerca de 103.000 Me gusta en menos de una semana. Es "una tarea que llevo haciendo 20 años y no la puede hacer nadie más", cuenta Ortega en su publicación, que señala que su abuela y él se lo pasan "en grande" actualizando su agenda.