Los protagonistas de 'Regreso al futuro' se reúnen 33 años después

33 años han pasado desde que se estrenó la primera entrega de la saga Regreso al futuro. Aquellas aventuras en las que Marty McFly viajaba por el tiempo con su amigo Doc a bordo de un DeLorean marcaron una época.

Ahora, sus cuatro actores principales se han vuelto a reunir en la Fan Expo de Boston e inmortalizaron el reencuentro con una foto que Christofer Lloyd (Doc) y Lea Thompson (Lorraine Baines) compartieron en sus redes sociales.

En ella aparecen, de izquierda a derecha: Michael J. Fox (Marty McFly), Thomas Wilson (Biff Tannen), Christopher Lloyd (Doc) y Lea Thompson (Lorraine Baines).

"Esto fue especial", escribió Lloyd junto a la imagen.

"Amigos del pasado en el futuro. Divertidísimo. Amo a estos hombres", escribió Thompson.

