Siete cualidades que tu pareja debería tener a los 30

wundervisuals via Getty Images Cuado tienes 30 años, eres más exigente con los requisitos de tus citas.

Salir con alguien a los 30 (o en la cúspide de los 30) es otro cantar. Es probable que salgas con más ganas que cuando tenías 20, y que busques a alguien con quien construir tu futuro (o, al menos, con quien crecer durante las décadas más importantes de tu vida).

¿Qué deberías buscar? Los expertos en relaciones comparten siete cualidades que las parejas deberían tener al llegar a los 30.

1. Que sea consciente y sepa quién es.

Cuando llegas a los 30, deberías conocerte bien: ya sabes lo que es bueno en lo que respecta a tu carrera o a lo interpersonal, y sabes qué necesitas trabajar para ser una persona mejor y más completa. Si la persona con la que sales no es autocrítica, considéralo como una bandera roja post-30, afirma Jess Hopkins, una asesora que trabaja principalmente con millennials.

"Un buen fichaje conoce las debilidades que necesita reforzar y los puntos fuertes que puede aprovechar para maximizar su potencial. Cuando tu pareja tiene un alto nivel de autoconciencia en estas áreas, es más probable que tome las riendas de su vida y haga el trabajo pesado para convertirse en su mejor yo", señala.

2. Que haya tenido relaciones largas.

A los 30, mucha gente está desilusionada con las apps de citas y está lista para echar raíces de una forma u otra. Por suerte, la persona que estás viendo también ha tenido sus relaciones. Si ha tenido alguna relación seria de veinteañero, es señal de que le gustan las relaciones a largo plazo, opina Kurt Smith, terapeuta especialista en hombres.

"La experiencia en relaciones puede parecer obvia, pero no siempre es así. Tu mejor opción es alguien que haya tenido otras relaciones, que haya aprendido cosas sobre sí mismo de sus exparejas y que entienda que una relación se basa en dar y recibir", recuerda.

3. Que haya demostrado que también puede ser feliz estando soltero.

En la otra cara de la moneda, busca a alguien que no haya tenido una relación desde el instituto.

"Estoy acostumbrado a trabajar con parejas que tienen problemas de relación, como codependencia o conductas controladoras que, en el fondo, se originan porque uno de ellos nunca ha estado solo. Para ser feliz, tienes que sentirte cómodo contigo mismo y ser responsable de ti mismo", enfatiza el experto.

4. Que no tenga problemas para hablar de sexo.

Obviamente, no hay nada de malo en encontrar una pareja que sepa todos los pasos para quitarte la ropa. Pero la técnica solo te lleva hasta ahí. El buen sexo a largo plazo requiere un diálogo abierto y continuo sobre lo que te gusta y lo que no. (Por ejemplo, si te molaba lo de los dedos de los pies, pero ahora ya no, deberías sentirte cómodo diciéndoselo a tu pareja).

"Necesitas conectar física y emocionalmente en la cama", afirma Moshe Ratson, terapeuta matrimonial y familiar de Nueva York. "A este respecto, la comunicación abierta sobre el sexo es un medio importante para una intimidad más profunda y para explorar las necesidades, deseos y fantasías".

5. Que tenga una vida propia, separada de la tuya.

El objetivo de una relación no es unir dos vidas hasta el punto de que sean indistinguibles. No estés comprometido 24/7. Intenta tener una vida completa y fascinante por tu cuenta, y luego encuentra a alguien que tenga una vida igual de completa y fascinante, comenta Kristin Zeising, psicóloga de San Diego.

"Una pareja sana es alguien que puede tener su propia vida, carrera, amigos e intereses mientras mantiene una relación. En cierto sentido, quieren cuidarte, pero también se cuidan a sí mismos", detalla.

En otras palabras, no te gustaría alguien que sacrifique todos sus intereses por la relación. "Quieres alguien que tenga un gran sentido de quién es, que tenga sus valores y una vida que los refleje", explica Zeising.

6. Que entienda de economía (o lo intente).

Es hora de mencionar un punto poco romántico, sin duda: la deuda forma parte de la vida para la mayoría de los millennials. Según la Survey of Consumer Finances, los estadounidenses menores de 35 años tienen una media de 67.400 dólares en deudas, y las personas de 35 a 44 años, 133.100 dólares.

Es poco probable que tu pareja tenga sus asuntos financieros completamente en orden, pero deberías encontrar a alguien que esté haciendo un esfuerzo por cambiarlo, apunta Smith.

"Independientemente de los errores del pasado o los desafíos económicos existentes, debes buscar una pareja que no ignore los problemas de dinero que hay en su vida. Esto no solo es un signo de responsabilidad financiera sino también de madurez. No es que tengamos todo nuestro dinero a salvo para los 30, pero sí hay que asumir cierta responsabilidad", añade.

7. Que le ilusione vivir.

Al fin y al cabo, querrás a alguien que esté tan loco pensando en grandes planes de vida (por ejemplo, el objetivo de comprar una casa en 10 años) como en los pequeños planes que tenéis juntos, y que no por ello son menos emocionantes (como salir una noche o una escapada de fin de semana con amigos).

"Cuando tu pareja es un teleadicto sin hobbies ni intereses, ese estado se vuelve contagioso y crea un efecto dominó negativo en tu vida", asegura Hopkins. "Por otro lado, cuando tu pareja está totalmente comprometida con la vida, es más probable que pruebes cosas nuevas, busques oportunidades para subir de nivel y te diviertas mucho más. La implicación es la clave de una relación unida, apasionada y emocionante".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Lucía Manchón Mora