Silvia Abril: "¿Y si dado el caso hay que envolver un cadáver? "

Regatear no es fácil, pero hay gente que hace de ello un arte y una de esas personas es Silvia Abril. Su amiga Mireia Portas conoce esa habilidad de la actriz y le pide que le acompañe a una prestigiosa tienda a negociar el precio de una costosa y exclusiva alfombra a la que ha echado el ojo.

Claro que lo que Silvia no sabe es que esa alfombra no es lo que parece. Es decir, sí es una preciosa pieza de lana tejida a mano de 160x230, pero su precio es mucho menor de lo que aparenta. Se trata de la alfombra VESTERVIG de Ikea y cuesta 299 euros. Una ejemplo más de que "no siempre lo bueno tiene que ser lo más caro", idea con la que la compañía sueca ha hecho crecer su fama y prestigio.

Liada en una alfombra: el lío padre

La actriz y presentadora está convencida de que, gracias a su ingenio, saldrán por la puerta de la tienda con la alfombra a un precio más bajo de los más de mil euros que piensan que cuesta. Para ello tendrá que 'camelarse' y seguir el juego al excéntrico dependiente de la tienda, apodado 'El huracán de Lavapies'

La escena termina siendo verdaderamente surrealista: "¿Queréis envolverme? Pero si me envolvéis tenemos que hablar mucho del precio". Es Silvia Abril en estado puro.