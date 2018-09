Desvelado un nuevo enigma de la 'Mona Lisa' de Da Vinci

"El enigma de la Mona Lisa puede resolverse mediante un simple diagnóstico médico de una enfermedad relacionada con el hipotiroidismo", según una nueva investigación. "En muchos sentidos, es el atractivo de las imperfecciones de la enfermedad lo que le da a esta obra maestra su misteriosa realidad y encanto", escribe Mandeep R. Mehra, director médico del Heart & Vascular Center en el Brigham and Women's Hospital de Boston (Estados Unidos).

En una carta al editor publicada en la revista Mayo Clinic Proceedings, Mehra y su coautor, resumen las posibles condiciones médicas visibles en el retrato de Lisa Gherardini, la mujer retratada en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, y proponen sus propias interpretaciones.

Imperfections of disease: Can the enigma of the Mona Lisa be resolved by a simple medical diagnosis of a hypothyroidism-related illness?https://t.co/QxfPPLh7H8 pic.twitter.com/TllIkILC18