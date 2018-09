Montón se defiende ante las dudas sobre su máster: "No he cometido ninguna irregularidad"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha defendido hoy que no ha cometido "ninguna irregularidad" respecto a su máster y ha aseverado que puede acreditar "con claridad" que lo cursó de acuerdo con todas las instrucciones que se le dieron desde la Universidad Rey Juan Carlos.

Montón ha comparecido ante los medios en la sede del Ministerio después de que eldiario.es publicara hoy que la política obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos plagado de irregularidades, superando con nota la mitad de las asignaturas sin asistir a esas clases y sin tratar con los profesores.

La ministra pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, empezó el curso cuatro meses tarde y la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente, según la información.

Montón era entonces diputada del PSOE (era un máster correspondiente al curso 2010/2011) y correspondía al Instituto Universitario dirigido por Enrique Álvarez Conde, hoy imputado por el trato de favor a Cristina Cifuentes y Pablo Casado.

La ministra, visiblemente afectada durante su comparecencia, ha rebatido la información de este medio y ha aseverado: "Tengo el título, el certificado académico, el trabajo fin de máster y he cursado el máster". La ministra ha descartado dimitir y ha dicho que el presidente, Pedro Sánchez, está "debidamente informado". Además, se siente respaldada por el jefe del Ejecutivo.

Estoy tranquila, no todos somos iguales

"Estoy tranquila", ha apostillado. Ha afirmado que sí hizo el máster y que esta situación "no tiene nada que ver con otros desgraciados casos".

Ha querido aclarar algunos puntos y ha indicado que lo cursó a distancia, además de acudir a las clases que pudo. La titular de Sanidad ha resaltado que en un correo electrónico se le indicó que se podía realizar el curso a distancia.

La ministra ha explicado que entonces era portavoz del PSOE en temas de Igualdad y que se apuntó con "humildad" al máster para estar mejor formada y desarrollar su labor parlamentaria. Montón ha subrayado que no lo necesitaba para trabajar y que lo hizo, además, en un momento que le supuso un gran esfuerzo al estar embarazada.

Montón ha dicho que quiere dar todas las explicaciones y rebatir "punto por punto", pero no con su palabra, sino con hechos e información. Ha defendido que ha comparecido ante los medios en cuanto se ha publicado la información.

A su juicio, está presentando una información "suficientemente valiosa" para "diferenciarlo" de otros casos. Ha comentado que quiere trasladar a la opinión pública que lo hizo con la "ilusión" de formarse mejor para su labor parlamentaria.

"Seguí en todo momento las indicaciones que se me dieron en el centro, tanto en la matriculación como en cuestiones relacionadas, ejercicios y prácticas académicas, materiales, plazos de entrega y trabajo de investigación final, ha relatado.

Ha querido desmentir algunos puntos de la información de eldiario.es. Y ha aclarado que no hay ninguna convalidación y que ella no lo solicitó, como se afirma en el medio. "No es posible", ha concretado.

Respecto a las dudas sobre la fecha del título, ha comentado que el certificado oficial muestra "con claridad" todas las asignaturas entre 2010 y 2011. "Todas las asignaturas se aprobaron en 2011", ha sentenciado, por lo que "hay un error" en el título oficial al poner 2012. "He pedido una rectificación y que lo sustituyan", ha manifestado.

EFE

Sobre la asistencia, ha explicado que podía ser cursado "a distancia". "Así se me indicó en un correo de la dirección del máster", ha explicado, leyendo acto seguido el citado mail. "Lo cursé a distancia y acudía a todas las clases que pude asistir", ha enfatizado.

Además, ha desmentido la información en el tema del plazo de la matriculación. "No son ciertas las afirmaciones, fui admitida el 30 de septiembre, el mismo mes que comienza el curso", ha defendido. Eso sí, ha dicho que en es enero cuando empieza a ir de forma más regular. Ha revelado que tuvo problemas con la automatrícula pero que se puso en contacto con el centro y la gestionó.

Por ello, su caso "no tiene nada que ver con otros cursos", ha apuntado. "Yo sí hice el máster, y tengo materiales que acreditan mi honestidad".