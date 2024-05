Beatriz de Vicente le manda este mensaje a la cara al boxeador del cine de León

La popular abogada Beatriz de Vicente ha mandado un mensaje directo a la cara al boxeador leonés Antonio Barrul, quien agredió a un hombre en un cine de su ciudad por maltratar a una mujer.

"Yo comprendo que hay quien dirá: tolerancia cero. Por supuesto, tolerancia cero pero lo que hemos visto no es una defensa. Lo que hemos visto es una agresión. Él mismo pide perdón", ha asegurado de Vicente antes de que el deportista entrase en directo en el programa de La Sexta Más Vale Tarde.

"Intenté mediar hasta que pude, porque pega a una niña, pega a una mujer, me amenaza, me insulta, mi mujer llorando, mis niños llorando, yo intento decir que venga seguridad, que se marche, pero llega un momento que me entró un impulso al pensar que todo lo que había hecho y él seguía y no comprendía la gravedad de sus hechos y me vi en la obligación de enfrentarme a él", explicó Barrul, quien insistió en que no justifica la violencia.

De Vicente, al ver las imágenes, censuró que el boxeador "pone fino" a su oponente. "Hombre, no sé si serás madre, que golpeen a tu hijo, no sé si tú le darías las gracias a ese hombre", le respondió el boxeador.

"Si es que el problema... si yo te entiendo, majo, el problema es que tú no te puedes tomar la justicia por tu mano y lo sabes porque al final este señor probablemente te acuse", señaló la abogada.

Mientras, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado que la violencia de género es algo que se ha de "parar entre todos", pero "hay que decirle a Antonio que no se puede parar a golpes y puñetazos".