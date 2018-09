¿Tiene David Bustamante novia? Depende

¿Tiene David Bustamante novia? La pregunta podría responderse entonando la canción Depende, de Jarabe de Palo. ¿Y de qué Depende? De la revista que mires, todo depende.

En un miércoles en que el cantante cántabro acapara titulares de la prensa del corazón, lo único que se puede afirmar sobre su situación sentimental es que está divorciado de Paula Echevarría. Aunque eso ya lo sabemos desde marzo...

Si tiene novia o no es todo un misterio. Porque él dice una cosa, su ex Paula Echevarría dice la contraria y las imágenes también hablan por su cuenta.

Dos días después de que se publicasen unas fotos de Bustamante con la bailarina Yana Olina, a la que conoció a su paso por Bailando con las estrellas (TVE) y con la que se ha dicho mantiene una relación, Bustamante ha sido muy tajante en ¡Hola!. "No tengo novia ni ninguna relación... Hace mucho que di mi último beso de verdad", ha dicho en una entrevista en exclusiva.

Según él, y según el ¡Hola!, esta es la foto de dos amigos que pasean por Madrid. Nada más.

GTRES El cantante David Bustamante con Yana Olina por las calles de Madrid el 10 de septiembre de 2018.

Un poco más ambiguo ha sido en Diez Minutos. "[Yana] Es una mujer maravillosa, pero yo no tengo una relación con nadie. Estoy soltero. No tengo novia. A Yana le tengo mucho cariño, pero no hay que poner etiquetas", ha dicho el hombre que afirmaba no ser un Superman.

Otra interpretación también distinta podríamos hacer si leemos la revista Lecturas, donde la que habla es la actriz Paula Echevarría. La protagonista de Los nuestros 2 y Velvet, que no tiene problemas para predicar a los cuatro vientos su relación con el futbolista Miguel Torres, mantiene otra opinión sobre la situación sentimental de su ex. "Ha rehecho su vida", ha dicho tajante.

¿Y Yana Olina? ¿Qué dice? Poca cosa. De hecho su última foto en redes con Bustamante data del 16 de agosto y no están solos.