El emotivo mensaje de un veterinario sobre cómo actuar cuando tienes que sacrificar a tu mascota

Muchos dueños de mascotas saben lo difícil que es el momento de su muerte, más aún cuando son ellos quienes tienen que tomar la decisión. Sin embargo, lo que no saben es cómo se sienten los animales. Un veterinario del Hillcrest Veterinary Hospital de Sudáfrica lo ha tratado de aclarar en una emotiva carta en Facebook. Después de leerla seguro que si tienes que enfrentarte a ese momento tan doloroso actúas de otra manera.

"Cuando tienes mascota es inevitable pensar que morirá antes que tú. Así que si tienes que llevar a tu animal de compañía al veterinario para sacrificarle y ponerle una inyección que le produzca una muerte sin dolor quiero que sepas algo", comienza escribiendo en el mensaje, que un mes después su publicación sigue sumando comentarios y se ha compartido más de 100.000 veces. "Has sido el centro de su mundo TODA SU VIDA. Ellos solo quieren ser parte de la tuya, porque lo único que conocen es que tú eres su familia".

Sobre el momento del sacrificio del animal dice que es "momento de mierda" y no hay discusión al respecto, pero da un consejo para hacerlo menos doloroso, al menos para él. "Es devastador para nosotros como humanos perderles, pero por favor te ruego que NO LOS ABANDONES. No hagas que la transición entre la vida y la muerte sea en un lugar que no le gusta y rodeado de extraños. La mayoría no lo sabéis, pero necesitáis saber que OS BUSCAN CUANDO LOS DEJÁIS ATRÁS", detalla.

Te ruego que NO LOS ABANDONES. No hagas que la transición entre la vida y la muerte sea en un lugar que no le gusta y rodeado de extraños"

El veterinario añade que las mascotas también los ven como su familia y necesitan el cariño de sus dueños en esos momentos de dolor para no sentirse abandonados: "Buscan a sus seres queridos entre las personas de la habitación. No entienden por qué los dejáis solos cuando están enfermos, asustados, viejos o muriendo de cáncer y necesitan tu cariño".

Además, el especialista manda un mensaje a aquellos dueños que salen de la habitación en el momento de la muerte de su mascota. "No seas un cobarde y pienses que es demasiado para ti. Imagínate cómo se sienten ellos cuando los abandonáis en el momento más vulnerable de su vida, además los profesionales tenemos que intentar hacerlos sentir cómodos, tranquilizarlos y explicarles por qué no podéis quedaros", señala.

Tras este mensaje de "un veterinario con el corazón roto" te lo pensarás dos veces antes de irte de la habitación cuando tu mascota se está muriendo.