El programa Liarla Pardo de LaSexta, presentado por Cristina Pardo, ha regresado tras las vacaciones de verano y lo ha hecho con un plato fuerte: la entrevista al rapero Valtonyc, que se encuentra a la espera de la decisión de la justicia belga para saber si será extraditado a España para entrar en prisión tras ser condenado por las letras de sus canciones.

En esa entrevista, Pardo ha leído al joven intérprete alguna de las letras por las que ha sido condenado. "A mí me toca la polla toda la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), no tienen empatía con los que no pueden llegar a fin de mes", ha leído la periodista.

"Es que me parece brutal que haya una Asociación de Víctimas del Terrorismo y que no haya una Asociación de Víctimas del Capitalismo", ha contestado Valtonyc. "Pero eso no tiene que ver con la AVT", ha contestado Pardo.

"Sí, bueno, es que la AVT usa su condición de víctima para hacer política. Desgraciadamente, eso pasa mucho", ha aseverado Valtonyc. ¿"Sí?", ha inquirido Pardo. "Sí, sí", insistía el rapero.

"¿Por ejemplo?", ha querido saber la periodista. Pero ese ejemplo no lo tenía tan claro Valtonyc, que ha tardado ocho largos segundos (vemos hasta cómo una de las colaboradoras del programa arquea las cejas sorprendida) en dar respuesta a Pardo.

"Pues, por ejemplo, ehh... eehm.... por ejemplo, eehhm... Irene Villa, por ejemplo", ha contestado finalmente. "Irene Villa justificó mi condena", agrega Valtonyc.

Algo que no dejó muy conforme a Cristina Pardo, quien respondió: "Hasta donde yo sé, y corrígeme si me equivoco, Irene Villa, en algunas de las causas que hubo abiertas en la Audiencia Nacional, ella misma dijo que no estaba a favor de la condena".

"Pues la mía la apoyó", ha asegurado tajante el rapero. "Pero ella no se dedica a hacer política", contesta Pardo. "Yo creo que sí", asegura Valtonyc.

En efecto, Villa, en declaraciones recogidas por Europa Press el 8 de marzo de 2017, dijo perdonar al rapero pero agregó que éste debía de "pagar por su delito".

Palabras a las que Valtonyc contestó desde su cuenta de Twitter: "Lo que sí es una falta a las víctimas del terrorismo es que sea una oportunista y lo utilice para hacer política".