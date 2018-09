El actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la serie Friends, ha preocupado a sus seguidores con el mensaje que publicó este sábado en su cuenta de Twitter.

Un mensaje breve pero contundente, que refleja lo que ha vivido durante los últimos meses:

"Tres meses en la cama de un hospital. Hecho".

Three months in a hospital bed. Check. — matthew perry (@MatthewPerry) 15 de septiembre de 2018

Un mensaje que se suma a las últimas noticias sobre la salud del actor, que el pasado 8 de agosto se sometió a una cirugía de urgencia para reparar una perforación gastrointestinal.

Perry, de 48 años, confesó hace poco sus problemas con el alcohol y las drogas, lo que no le ha impedido, sin embargo, participar en proyectos televisivos como la serie The Good Fight y la miniserie The Kennedys After Camelot.

