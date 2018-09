"Oriana ha abandonado". Aunque estas palabras correspondan a Jorge Javier Vázquez y las haya pronunciado en un programa de Telecinco, no estamos ante un déjà vú. Ni hemos vuelto a 2014 ni hablamos de Supervivientes, por mucho que lo pueda parecer.

Lo que ha ocurrido en realidad es que Oriana Marzoli lo ha vuelto a hacer: ha abandonado un reality a las 72 horas de haber empezado, en este caso Gran Hermano VIP 6.

Aunque sus compañeros estuvieron todo el día intentando convencerla para que se quedase en la casa de Guadalix de la Sierra, ella insistió una y otra vez en que no quería estar allí.

Por la noche, Jorge Javier Vázquez habló con ella desde Sábado Deluxe en un hecho insólito en la historia de la cadena. "Es la primera vez que conectamos en directo con el confesionario de Gran Hermano desde otro programa que no sea Gran Hermano", dijo el presentador a modo de saludo.

Sábado Deluxe

Oriana explicó que no podía estar allí, que tenía sensación de encierro y que echaba mucho de menos a su pareja con quien lleva un mes de relación.

Y todo esto en solo dos días. (Desde que entró hasta que empezó a quejarse).

"Me siento muy agobiada, siento que realmente no estaba preparada para entrar a otro reality. Llevo mucha carga encima todavía de los anteriores y me está pudiendo... no te imaginas cuanto", aseguró.

Oriana contó que sentía una especie de ansiedad que no sabía explicar pero que tenía la necesidad de marcharse corriendo.

"Estoy cansada, necesito un tiempo alejada de los realities. No puedo, me he equivocado. Me siento fatal porque creo que estoy defraudando a todos... Pero no puedo más. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo", afirmó.

¡Jorge Javier intenta convencer en pleno directo a Oriana para que permanezca en 'GH VIP 6'!https://t.co/qzxpRIX4hD pic.twitter.com/US0fTr0wox — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 16 de septiembre de 2018

A pesar de todo lo que dijo, Vázquez le propuso que esperase al próximo jueves, día de la gala semanal de GH VIP, para tomar una decisión firme. Ella prometió que lo pensaría pero un tiempo después Vázquez confirmaba a la audiencia del Deluxe el abandono definitivo de Oriana de la casa de Guadalix de la Sierra.