Los invitados de los premios Emmy, los galardones más importantes de la televisión, se cuentan entre los más glamurosos del mundo. Pero a veces, incluso entre las estrellas refulge una con más brillo.

Le ha ocurrido en la gala número 70 de estos premios a la actriz Angela Bassett, que se ha atrevido con un vestido blanco que dejaba el escote y los hombros al descubierto para acudir al evento.

Las redes se han llenado de comentarios incrédulos tras ver sus fotos previas a la gala porque nadie puede creer que esta mujer tenga 60 años...

Que alguien me explique los sesenta años de Angela Bassett. #Emmys pic.twitter.com/ELq027UFot — Alba † bixoraro (@AlbaBixoraro) 18 de septiembre de 2018

Angela Bassett is further evidence that one race is indeed superior. #Emmys pic.twitter.com/4hV6pPeFNN — Dad in Brief™ (@SladeWentworth) 18 de septiembre de 2018

Angela Bassett is 60, let that soak in while you stare 🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍 #Emmys pic.twitter.com/BHueQ7Z0Lf — xoNecole (@xonecole) 18 de septiembre de 2018

HOW IS ANGELA BASSET SIXTY YEARS OLD I DONT UNDERSTAND #Emmys pic.twitter.com/nHpf9H7bh3 — evi loves lena & peter (@aryasloki) 18 de septiembre de 2018

Forget whatever unseasoned person is on your screen right now... look at @ImAngelaBassett!



HOW DOES ANGELA THEE BASSETT LOOK THIS DAMN GOOD?!?! Angela Bassett is disrespectfully fine! GO AWF! #EMMYs pic.twitter.com/OgSwWxc0WJ — The Root (@TheRoot) 18 de septiembre de 2018

Is Angela Basset the only human Naomi Campbell bows down to? #Emmys pic.twitter.com/yKKZWdMB6D — Agatha (@hisanabria) 18 de septiembre de 2018

How the hell is Angela Bassett 60 already?!! #Emmys pic.twitter.com/jYOQ78Av3z — Don't you dare call me Maria (@mafaesays) 18 de septiembre de 2018

¿Cómo es posible que Angela Bassett tenga 60 años? Aquí te dejamos las fotos para que puedas juzgarlo por tu cuenta...

