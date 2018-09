El desnudo integral de Tamara Gorro en Instagram

Tamara Gorro ha sorprendido este sábado a sus seguidores de Instagram —donde cuenta con más de un millón de fans— compartiendo una imagen en la que sale completamente desnuda al aire libre y con los brazos extendidos en forma cruz.

"Mujer en libertad", así ha titulado la youtuber la foto con la que ha querido lanzar un mensaje reivindicativo.

"Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre", ha escrito en la publicación que en solo 50 minutos, acumula más de 75.000 me gusta.