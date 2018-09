Loreto Valverde reaparece en 'Volverte a ver' tras superar un cáncer de mama

Las hermanas Loreto y Marta Valverde, que fueron dos de las caras más conocidas de la televisión de los 90, reaparecieron este viernes en Volverte a ver (Telecinco), tras varios años alejadas de la televisión.

La muerte repentina de su madre en 2012 por una caída y el diagnóstico de que Loreto padecía un cáncer de mamá mantuvieron a las hermanas fuera del foco mediático. Hasta este viernes, que Marta y las hijas de Loreto, llevaron a la actriz, cantante y presentadora al programa de Carlos Sobera para rendirle un homenaje.

"Te mereces un reconocimiento por lo valiente y lo fuerte que estás siendo. Después de lo que le pasó a la mamina, lo que hemos pasado con el bicho... que has podido con él y nunca te has venido abajo. Quería hacer esto públicamente porque creo que te lo mereces", dijo Marta Valverde a su emocionada hermana.

Volverte a ver

Una vez asimilada la sorpresa, Loreto contó cómo se había enfrentado a la enfermedad: "Yo creo que lo sufriría mucho más si le pasase a mi hermana o a mi padre o a algún ser querido... Lo vives en ti y dices: bueno... está en mi mano el llevarlo mal o el llevarlo bien".

Loreto admitió que lo más duro para ella fue cuando le dieron la noticia. Estaba en el coche con su marido y sus hijas y le llamó la doctora: "No sabes ni cómo reaccionar. Es terrible. Ese momento es muy duro y te cuesta asimilarlo".

Aunque llevó todo el proceso con optimismo y en ocasiones fue ella quien animó al resto de la familia (como contó su hermana Marta), también reconoció que tuvo momentos de bajón: "Claro que los he tenido, sobre todo cuando empiezan los tratamientos, porque son duros".

Sin embargo, a pesar de las dificultades de la enfermedad, Loreto aseguró que consiguió superarla con el apoyo de su familia y amigos y agradeció el haber podido volver a trabajar pronto: "Porque si estás en casa pensando y dándole vueltas es peor. Entre el apoyo de la familia, de los amigos y del trabajo... Pues para mí fue mucho más fácil".

Loreto concluyó su relato con una petición importante a todas las mujeres para que no descuidasen las revisiones: "Por favor, es imprescindible. Yo no noté nada, ni al tacto, ni tuve dolores, ni nada. Si no es por una revisión rutinaria anual no me entero de nada. Y eso es muy importante pillarlo pronto".