El marido de una concursante de 'GH VIP' estalla contra Jorge Javier

Desde que hace unas semanas entró en la casa de GH VIP, la youtuber Verdeliss ha pasado bastante desapercibida. Se mantiene al margen de casi todas las polémicas, por lo que las cámaras apenas se detienen en ella.

Esa circunstancia ha hecho que el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, hiciera recientemente una broma sobre la concursante. "No os lo vais a creer, pero he visto a Verdeliss dentro de la casa", dijo.

El comentario no sentó muy bien a los numerosos seguidores que Verdeliss tiene en las redes sociales. Y hasta el marido de la youtuber, Aritz, publicó un vídeo en Instagram Stories muy molesto con Jorge Javier.

Aritz ( marido de verdelis ) contesta a Jorge por lo que dijo ayer de verdelis #GHVIP26Spic.twitter.com/VolRp9hdqT — Casa Directo (@CasaDirecto1) 26 de septiembre de 2018

"Hombre, Jorge Javier se ha acordado de Estefi para hacer un chiste sobre ella. Supongo que en las otras galas está muy ocupado mirando los pectorales de Darek. A lo mejor podría mirar el primer vídeo en el que Estefi estaba cuidando de Aramís... Vaya, eso no da morbo, ¿no?", dijo.

El vídeo generó algunas críticas, así que tuvo que publicar otro posterior aclarando lo que quería decir. "A mí Darek me encanta. Me parece una escultura viviente. Eñ David de Miguel Ángel hecho hombre. Sólo que en el programa solo interesa su cuerpo y hacerle cantar. A lo mejor si hacemos un vídeo por concursante podemos descubrir muchas cosas de ellos. Y los que son muebles a lo mejor es que no lo son tanto. No sé, se me ocurre", finalizó.