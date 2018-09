La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, sus siglas en inglés) ha presentado este jueves cargos contra el fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, a quien acusan de fraude tras anunciar en Twitter el pasado mes de agosto que se planteaba retirar a la empresa de la bolsa.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.