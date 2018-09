Pilar Rubio se ha puesto intensa. La colaboradora de El Hormiguero, amante confesa del rock, se ha acordado de David Bowie y de su alter ego, Ziggy Stardust, y ha querido rendirle un curioso homenaje en Instagram.

Junto a dos fotos suyas, en las que posa con una ajustadísima cazadora de cuero rosa de la firma Pilar del Campo, Rubio ha escrito un texto lleno de nostalgia y de referentes musicales.

"Me encantaría que esto fuera Marte y encontrarme a Ziggy Stardust. Sí, cada vez que lo pienso noto un vacío dentro, David Bowie no está. Siento que poco a poco me voy quedando huérfana de padres musicales. Muchos nos han dejado en los últimos años. Nunca hubiera pensado que Michael Jackson, Prince, Chris Cornell, Gary Moore, Tom Petty o el mismísimo Bowie iban a desaparecer. Todo tan deprisa, todo tan reciente, todo tan extraño....", empieza diciendo en su publicación, en la que derrocha intensidad y que no es otra cosa que una excusa para compartir su primera playlist de Spotify.

Su reflexión no queda ahí, ya dijimos que se puso intensa. "Está claro que es ley de vida y, afortunadamente, ellos han dejado un legado en el que me refugio, pero me cuesta creer que a ellos, a mis ídolos, a mis héroes, también se los lleva el destino", continúa, para terminar hablando de su selección musical: un homenaje a sus HÉROES MUSICALES, como ella los llama.