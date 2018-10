La denunciante de la Gürtel, candidata al premio Anticorrupción de Transparencia Internacional

Una española se encuentra entre los cuatro candidatos al Premio Anticorrupción 2018 que organiza la organización sin ánimo de lucro Transparencia Internacional.

Se trata de Ana Garrido Ramos, exfuncionaria pública en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), la mujer que, con una demanda, permitió que comenzara la investigación de la trama Gürtel que llevó a la caída del gobierno de Mariano Rajoy.

"Actualmente, Garrido dedica sus esfuerzos para que se adopte una legislación que proteja de manera efectiva a los denunciantes", apuntan desde Transparencia Internacional, que ha elegido a los cuatro candidatos por "el impacto que han logrado, así como la valentía con la que han actuado".

"A través de su trabajo incansable y su valentía, la institución y las tres personas que han sido preseleccionadas para el Premio Anticorrupción 2018 nos hacen llegar un mensaje contundente: que es posible actuar contra la corrupción", añade la entidad.

Pero también se hace eco de que "cada una de sus historias habla también de la intensa presión y de los peligros a los que se exponen quienes hacen frente a la injusticia".

La frase que destaca Transparencia Internacional de Garrido es: "Los ciudadanos no pueden esperar pasivamente que el mundo cambie: cada uno de nosotros debe formar parte de esa transformación".

Según Cadena SER, Garrido denunció los tejemanejes en su ayuntamiento en enero de 2009, pero llevaba ya un año viendo cosas. "La mayoría de los técnicos recibíamos presiones para hacer informes favorables o desfavorables dependiendo de la empresa siguiendo directrices de arriba...", contó a la emisora.

Los otros candidatos

Los otros que optan al premio son dos periodistas y un organismo.

Una es Daphne Caruana Galizia, "una eficaz y valiente periodista de investigación que puso al descubierto múltiples escándalos de corrupción vinculados con poderosos políticos en Malta y en el extranjero. Fue asesinada en octubre de 2017".

El segundo es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), "un organismo internacional que investiga y juzga graves delitos en Guatemala. Recientemente se ha prohibido el ingreso en el país de su comisionado, Iván Velázquez", revela TI.

La tercera es Khadija Ismayilova, "una reconocida periodista de investigación y activista por los Derechos Humanos de Azerbaiyán, a quien se le ha prohibido salir del país. Ha aportado múltiples informes de investigación a Radio Free Europe y al Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)".

Según contó Garrido a la SER, "lo volvería a hacer"

"Yo siempre me oponía de manera sistemática y empezó el acoso", ha explicado la denunciante de la Gürtel a la Cadena SER. Un acoso de amenazas de muerte, cerraduras reventadas, intentos de provocarla un accidente de coche... Todo ello la hizo caer en depresión y tener que pedir la baja.

"Allí empecé a investigar y me puse en contacto con Agustín Cubillo de la SER, Javier Chicote, freelancer en Inverviú... Para destapar que el alcalde tiene un patrimonio superior a los ingresos que percibía. Ellos me abrieron los ojos: esto es una trama organizada", recuerda en su entrevista a la radio.

"Lo volvería a hacer. Porque no se ser de otra manera... Me podía haber subido a la rueda y hubiera sido más fácil", ha reflexionado Garrido, que se declara una activista contra la corrupción. Pero admite que "cambiaría cosas en el proceso, cometí muchos errores no sabía quién era Bárcenas por ejemplo".

El ganador del premio se anunciará el 22 de octubre en una ceremonia durante la 18.º edición de la Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC), en Copenhague, Dinamarca.