Marisa Jara enseña su cicatriz tras ser operada de un tumor

La actriz y modelo Marisa Jara se está recuperando de una operación de urgencia que le practicaron el lunes 8 de octubre para quitarle un tumor en el estómago. A través de su cuenta de Instagram ha ido informando a sus seguidores de su evolución y en su última fotografía incluso ha mostrado la cicatriz.

"Quería deciros a tod@s que estoy muy contenta y feliz pq ya no tengo tantos dolores y me voy recuperando poco a poco y que me hacéis llorar de emoción por el cariño tan grande que me dais", escribió junto a la imagen, tomada frente al espejo de un baño.

"Es maravilloso sentir tanto amor incluso de gente q no conoces! Cómo no me voy a curar con la fuerza q me dais? La cornada de la tripilla es lo de menos!!", añadió Jara.

Como explicó tras ser intervenida en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el tumor "de 6x8" se lo detectaron cuando se hizo unas pruebas ginecológicas para ser madre. "Se ha llevado parte de mi colón porque estaba pegado, ahora falta esperar que analicen el bicho", explicó.

La fotografía ha recibido casi 11.000 me gusta y más de mil comentarios, entre ellos los de algunos famosos:

Paula Echevarría : Cómo se puede estar tan guapa después de una operación así en un hospital??

Chenoa : Fuerza, mi reina

Jorge Cadaval : Muchísimos besitos

Rosa López: Para adelante, mujerón

