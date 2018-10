Si faltaba alguien por pronunciarse sobre la polémica de OT y la letra de Quédate en Madrid de Mecano, ese era Roberto Leal. El presentador de Operación Triunfo 2018 (TVE) ha despejado este lunes todas las dudas sobre su postura en una entrevista con Toni Garrido en Hoy por Hoy (cadena SER): "No creo que haya que cambiar la letra".

María y Miki interpretarán la canción de Mecano en la gala de este miércoles y en el pase de micros la concursante expresó su incomodidad por tener que cantar una letra que incluye la palabra "mariconez", por lo que pidió sustituirla por "estupidez". Finalmente, el compositor del tema, José María Cano, se negó al cambio, tal y como les comunicó la directora de la Academia, Noemí Galera. Además, Ana Torroja pidió en Twitter no confundir "insulto homófobo con expresión coloquial" y que "si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería cantarla", sino que debería escoger otra.

4. Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

El último en pronunciarse en la misma línea que los artistas ha sido Roberto Leal. A pesar de creer que la letra no se debe tocar, el presentador sí ha querido ensalzar el lado positivo de todo este debate. "Que esto ocurra en TVE es sanísimo", ha declarado.

Sin embargo, Toni Garrido ha lanzado una pullita a Roberto Leal, y ha comparado esta situación con la ocurrida la edición anterior, cuando el programa pidió a Becky G que cambiara la letra de Mayores, levantando ampollas entre sus fans. "Yo no compararía nunca a Becky G con Mecano. Mecano es parte de nuestra historia. Lo de Becky G se sobredimensionó. Ella ya tenía dos versiones, una de ellas para cantar en otros programas en horario infantil, y OT se repone en ese horario [los domingos por la mañana]", ha analizado Leal.

Precisamente sobre la polémica con el cambio de letra de Mayores habló Becky G en una entrevista con el HuffPost. La artista volvería a actuar en Operación Triunfo porque le "inspiró mucho estar junto a tantos jóvenes que estaban empezando", aunque no cambiaría de nuevo la letra: "Me encantaría ser parte de eso otra vez, pero también te digo que no creo que cambiara la letra de la canción otra vez porque los fans la conocen. En ese momento, quise ser respetuosa y hacerlo como pedían".