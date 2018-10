Wismichu pide perdón por lo que hizo al final de su entrevista con Broncano en 'La Resistencia'

El programa de La Resistencia (Movistar) de este martes está siendo criticado duramente en las redes sociales. La polémica no se debe al espacio, sino al invitado: el youtuberWismichu, que ya ha sido protagonista de varias polémicas.

Al final del programa, el invitado ha roto una de las tazas que siempre tiene el presentador, David Broncano, sobre la mesa. Lo ha hecho intencionadamente al grito de "'¡viva Ignatius!". Los seguidores han llegado a tacharlo de "penoso".

Este miércoles, Wismichu ha vuelto a ver el programa y ha admitido su error en Twitter, pidiendo perdón al público y al programa: "Es top 10 cringe (sic) moments. Quería hacer un guiño a cuando Ignatius rompía tazas pero no he estado a la altura, lo siento".

Me he visto esta mañana la entrevista de La Resistencia y el final es top 10 cringe moments. Quería hacer un guiño a cuando Ignatius rompía las tazas en la 1 temporada pero no he estado a la altura, lo siento. Muchos nervios, demasiadas cosas que contar y poco tiempo para ello. pic.twitter.com/ERrGFC64jY — Ismael Prego (@Wismichu) 17 de octubre de 2018

Soy muy fan del programa, me lo devoro todas las mañanas y me sabe muy mal que no haya gustado la entrevista. A efectos de la película ha quedado genial, pero como fan me queda esa espinita.

Estoy deseando que llegue esta tarde para terminar este caos de eventos y entrevistas. — Ismael Prego (@Wismichu) 17 de octubre de 2018

Al menos se ha tomado con humor alguna de las bromas de sus seguidores: