Los alumnos de un instituto arrasan en redes con su recreación de 'Harry Potter'

Más de veinte años después de la publicación del primer libro, el fenómeno de Harry Potter sigue siendo inagotable. Y el entusiasmo de sus fans permanece intacto cada vez que la historia se repite, sea cual sea el soporte. En este caso, una función musical, y el resultado es espectacular.

Los alumnos de baile del instituto Walden Grove, en Arizona (Estados Unidos) han interpretado una coreografía de seis minutos basada en la historia del joven mago, con la banda sonora de la película. El espectáculo se ha hecho viral en las redes sociales.

Las escaleras que se mueven en Hogwarts, la primera clase de vuelo de Harry Potter o la aparición de Lord Voldemort al ritmo de Nicki Minaj han hecho de este musical todo un éxito. De hecho, el vídeo tiene ya casi cinco millones de visitas.

My high school could NEVER, but this is so cool!

