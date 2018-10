La polémica ha llegado este domingo a MasterChef Celebrity. El talent culinario de TVE se ha puesto en el punto de mira por la expulsión de la actriz María Castro, de quien la presentadora Eva González decía "se perfilaba como ganadora".

Los platos elaborados por la protagonista de Amar es para siempre han sido objeto de críticas durante todo el programa hasta llegar a la prueba de eliminación, en la que había que elaborar recetas usando "utensilios de cocina molecular". Sus creaciones y las de Antonia Dell'Atte han sido las que menos gustaron al jurado, que finalmente se ha decantado por que la gallega abandonara los fogones.

En ese momento el silencio ha caído en el plató como "pocas veces ocurre", según ha admitido la presentadora. Eva González no pude aguantar las lágrimas al despedirla y la propia María Castro se ha emocionado al dedicarle un mensaje a su hija Maia, de dos años, en su última discurso. "Sonrisa por montera es mi lema en la vida", dijo la intérprete.

"Pasarán los años y Maia verá el programa y dirá 'qué grande es mi madre, qué orgullosa estoy de ella", le dijo Eva González. "Yo sé que cuando me vea sonreír, que es lo que le enseño en casa, estará contenta", puntualizó Castro para acabar de emocionar a González. "María, me vas a hacer llorar", replicó. "Ya lo he conseguido tres veces en el programa", respondió con cierto orgullo.

La marcha de María ha emocionado a Eva González a la vez que ha indignado a los fans del programa, que no se la han tomado con la misma filosofía. En Twitter, muchos han cargado contra el programa y han puesto por las nubes a la concursante, que han definido como curranta y muy colaboradora.

Me parece súper injusto que se vaya ya María de #MCCelebrity era mi favorita y supera con creces a la mayoría. Huele a tongo. — Pablo Sebastián (@sebpablo) 21 de octubre de 2018

