huffingtonpost La última imagen de Lidia Torrent con gafas.

No es que sea un cambio radical de imagen, pero sí clave. Lidia Torrent ha decidido decir adiós a su seña de identidad (sus enormes gafas de pasta) y se ha sometido a una operación de miopía

Este jueves la camarera de First Dates (Cuatro) ha pasado por quirófano de la Clínica Baviera de Madrid, encargada de desvelar el secreto mejor guardado de Torrent. El día antes jugaba al misterio en Instagram. "Mañana os contaré algo que me hace mucha ilusión", decía horas antes.

"Era una decisión que, si bien me costó un poco tomar por la incertidumbre que sentimos todos hacia cualquier tipo de intervención, reconozco que ha sido todo un acierto. Con las gafas veía y me veía estupendamente, pero ahora he ganado en comodidad y en libertad", ha dicho tras la intervención.

Aunque no será raro ver a la joven de 24 años sin las gafas —su Instagram está lleno de fotos así—, será chocante encontrarla sin este complemento cuando arranque la tercera temporada de su programa. Tendrá que someterse al veredicto de la audiencia, que ya le jugó una mala pasada a otro conocido rostro de la televisión: Jorge Javier Vázquez. Tras someterse a una operación similar, tuvo que ponerse de nuevo las gafas (ahora sin graduar) porque los espectadores no se acostumbraban a verlo con su nuevo look.