Se comporta bien con un taxista y al bajar se encuentra esto en el suelo: lo cuenta y arrasa

¿Existe el karma? ¿A la gente buena le pasan cosas buenas? ¿La vida te devuelve lo que das? Estas son populares preguntas filosóficas a las que todavía no podemos darte respuesta, pero quizá sí que podríamos intuir lo que respondería ahora la tuitera Jennifer Giner (@Jennestudios) después de vivir esta agradecida situación.

"Llevo un rato pensando en si contaros esto porque si me lo contaran a mí, no me lo creería", ha escrito la tuitera en su cuenta de la red social X antes de proceder a contar una peculiar historia que ha vivido tras su trayecto en taxi hacia la estación de tren.

La creadora de contenido ha relatado que su día había empezado algo torcido, ya que debía coger un tren a Cartagena pero se había quedado dormida, lo que la hacía llegar tardísimo.

Ante esta situación, la usuaria ha explicado que no le quedaba más remedio que coger un taxi, ya que iba con "dos maletones gigantes" y muy justa de tiempo. Pero su asombro fue mayúsculo cuando topó con que el conductor del vehículo era "un absoluto amor".

La tuitera ha comentado que, tras comentarle la situación al taxista, éste condujo "como un puto rayo", consiguiendo dejar a Jeniffer en la estación de tren casi en la mitad de tiempo de lo que indicaba Google Maps.

Por este motivo, la creadora de contenido decidió pagarle 20 euros al conductor, pese a que el trayecto valía sólo 15 euros. "Le doy 20 porque me ha salvado la vida", ha afirmado la tuitera.

No obstante, la verdadera sorpresa se la llevó cuando, al cerrar la puerta del coche, se encontró con un billete de cinco euros en el suelo, justo la misma cantidad que ella había decidido dar de propina. "El mundo se porta bien conmigo", ha concluido, satisfecha.