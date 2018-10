Lo que tienes que saber sobre el cambio de postura de Ciudadanos

Cambio en el escenario político: Ciudadanos va a permitir que se tramite el cambio de la ley de estabilidad presupuestaria. Hasta el momento había hecho frente común con el PP para intentar que no se produjera y torpedear a su vez los presupuestos generales. Todo un lío político-económico-parlamentario del que se han dado varias versiones.

Tranquilo, hasta muchos diputados se pierden. Pero aquí te resolvemos todas tus dudas:

¿Qué decisión ha tomado exactamente Ciudadanos?

El partido de Albert Rivera ha decidido no seguir bloqueando junto al Partido Popular la tramitación en la Mesa del Congreso de la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, una norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que da al Senado la capacidad de vetar la senda de déficit (el límite de gasto que tiene el Gobierno).

🍊 COMUNICADO

Es FALSO que Cs permita a Sánchez sacar adelante sus PGE: Simplemente se abre un nuevo periodo de enmiendas, y nada cambia.



👉 El PP está muy nervioso por las encuestas. En Cs no vamos a permitir que se apruebe un presupuesto que pone en riesgo nuestra economia. pic.twitter.com/ijxeFQjSqJ — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 29 de octubre de 2018

¿Por qué el PSOE y Podemos quieren cambiar la ley de estabilidad?

Los dos grupos buscan que el Congreso tenga la última palabra sobre la senda de déficit, como suele suceder en el resto de leyes. El problema es que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y puede bloquear la senda de déficit del actual Gobierno de Pedro Sánchez. En cambio, en el Congreso el Gobierno podría aunar la mayoría junto al resto de partidos que apoyaron la moción para sacar adelante su senda déficit.

¿Qué déficit quiere el Gobierno?

El Ejecutivo ha hecho un esbozo de presupuestos generales del Estado con un 1,8% de déficit, pero si no logra cambiar la ley de estabilidad, tendría que quedarse con el 1,3% aprobado por el Gobierno de Rajoy. Conseguir esas cinco décimas más, según cálculos socialistas, supondría tener 6.000 millones de euros más para los presupuestos, con los que se sufragarían buena parte de las medidas sociales pactadas con Podemos. PP y Cs bloqueaba tramitar esta ley hasta ahora, lo que suponía no tener ese dinero para las cuentas.

¿La decisión de Ciudadanos significa que habrá presupuestos?

No. El paso dado por Cs es facilitar que se tramite la reforma de la ley de estabilidad, no los presupuestos. Lo único que hace es abrir la posibilidad de que se vea en el Congreso la primera ley y, según sus cálculos, esta norma no estaría lista hasta el verano del año que viene. Más tarde que los cálculos del Gobierno de que haya presupuestos. Además, Albert Rivera ya ha dicho que no está a favor de los presupuestos pactados por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

Los Presupuestos del #PactoDeLaCárcel son incompatibles con Ciudadanos y con la mayoría de españoles. En todo lo que dependa de nosotros, no saldrán adelante. Frente al intento de engaño, aquí la verdad.👇🏻pic.twitter.com/YDOgN2rC9J — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 30 de octubre de 2018

¿En qué situación están los presupuestos generales?

Lo que hay hasta ahora es un acuerdo entre el Gobierno y Podemos para el proyecto de presupuestos. Además, se ha enviado a Bruselas ese borrador a la espera de recibir el visto bueno. Pero no están ni siquiera aprobados por el Consejo de Ministros. Los planes de Hacienda, según ha explicado estas semanas María Jesús Montero, es aprobarlos a finales de noviembre o principios de diciembre, luego se llevarían al Congreso pasado el puente de la Constitución y se prevé que las Cortes los aprueben sobre el mes de marzo.

No hace falta que se apruebe esa reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para que el Gobierno apruebe sus cuentas. De hecho, ya ha dicho que lo hará con el 1,3% anterior si no logra cambiarla antes. Ahora surge la duda de si ante la posibilidad de sacar la reforma de la senda del déficit el Ejecutivo decidiera retrasarlos para hacerlos con ese dinero extra.

¿Por qué supone un giro importante la decisión de Cs?

Hasta el momento Ciudadanos hacía bloque junto al PP en la Mesa del Congreso para bloquear leyes clave del Gobierno del PSOE. Los dos partidos de derechas tienen cinco miembros en la Mesa del Congreso frente a los cuatro que suman PSOE y Podemos, una aritmética diferente a la del Pleno, donde los partidos que apoyan al Gobierno suman más votos que Rivera y Casado. Aunque se oponga o no la vote, el Gobierno y el PSOE podrían sacar adelante esa reforma.

¿Por qué lo hace ahora Ciudadanos?

Ciudadanos no lo reconoce en público, pero supone un intento de desmarcarse del Partido Popular. Cs se ha visto atrapado en la dinámica de bloques desde la moción de censura y necesita marcar perfil en un momento en el que se disputa una dura batalla en la derecha por el mismo espacio (PP, Ciudadanos y VOX).

Además, a nadie se le escapa que el próximo 16 de noviembre arranca la campaña de las elecciones andaluzas, donde PP y Ciudadanos librarán una abrupta guerra por ser la primera fuerza de la derecha. Ese gesto de que se pueda tramitar la ley le permite vender que no es por su culpa que las comunidades autónomas puedan tener más dinero (el margen que quiere el Ejecutivo permitiría más dinero para las autonomías, especialmente para materias sociales). En cambio, de esta manera, el Partido Popular aparece como el único partido que quiere bloquear esos miles de millones.

Tampoco pasa desapercibido que el giro llega justo en la semana en la que el Congreso tiene que votar la toma en consideración de una proposición del PSOE para reformar el reglamento del Congreso para limitar las prórrogas de enmiendas y evitar que se puedan bloquear en la Mesa leyes.

¿Por qué el enfado del PP?

A los populares les ha sentado fatal la decisión de Rivera, porque aparecerán como los únicos 'malos' de la película. Desde que se conoció el giro, el PP ha salido en tromba a criticar a los naranjas diciendo que van a apoyar los presupuestos de Sánchez pactados con Podemos.

Lo que eran unos malos presupuestos ayer, con subidas de impuestos, con riesgo de desaceleración económica y bajo el chantaje de los independentistas lo sigue siendo también hoy. Pero los presupuestos de Sánchez cuentan ahora con el favor de Ciudadanos. Con el PP que no cuenten. https://t.co/NsxwdvsbqH — Andrea Levy (@ALevySoler) 30 de octubre de 2018

¿En qué contradicciones cae Ciudadanos?

Hasta la semana pasada Ciudadanos decía que iba a intentar frenar por todos los medios que hubiera presupuestos y llegó a considerar que eran unas cuentas "ilegales". Aunque no supone un voto a favor de los mismos y se refiere a otra ley, es verdad que supone un cambio de discurso respecto a lo que han votado en la Mesa hasta ahora. También hay que recordar, a pesar de las críticas del PP, que Cs se había mostrado también a favor de tramitar esta ley pero por vía ordinaria y no de manera urgente como intentó el Gobierno de Sánchez.